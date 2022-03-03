全台大停電 周春米：台電應主動提出3月份電費減少方案
今（3）日全台灣無預警發生停電，台灣從南到北都傳出災情，民眾的陳情抱怨不斷。民進黨立委周春米對此表示，台電除了釐清原因、修復解決之外，針對責任歸屬等程序，也必須儘快進行。同時間，也應該儘速研擬賠償措施。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-03 12:07:38
周春米表示，0303全台大停電是因為興達發電廠事故所致，台電除了釐清原因、修復解決之外，對於民眾因瞬間停電造成的損失，台電應主動提出3月份電費減少及免除方案，政府及相關單位必須承擔起民眾的不便與損失。
周春米說，自己所在的屏東縣內工業區、科技產業園區、農業科學園區的廠商因為瞬間停電、復電，製程遭遇極大的損失，台電都應該開出窗口，接受廠商的申請補償。
周春米指出，瞬間停電讓民眾措手不及，造成營業、交通、生活等全面性影響，不同於一般情況下，事先的停電通知，民眾有時間準備，光是屏東縣就是全部33個鄉鎮市都有停電的情形，影響擴及62萬戶，甚至連供水都因停電而停止，影響屏北10個鄉鎮之多。
周春米強調，台電公司針對事故原因以及責任歸屬等程序，必須儘快進行。同時間，也應該儘速研擬賠償措施，辦公室也發文要求台電同步擬定0303大停電的電費賠償、減免方案。
周春米進一步指出，去年底北市停電事故，台電原先只願意賠償每小時1元予受災戶，直至民怨爆發才改為專案補償，台電應該記取教訓，將心比心，補償並回饋予使用者，平息民怨。