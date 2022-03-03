停電手機打不通？竟有報平安專線「1991」：今天才知道
今(3)日上午9時7分，全台發生大規模的停電，民眾也相當關心停電的狀況。如果想要查詢停電相關資訊，建議可以下載《臺北市行動防災》APP，iOS、Android 系統皆可使用，可以知道目前停電狀況，交通即時影像，或至台電「電力粉絲團」查詢。同時有鑒於近日國際間的戰事紛亂，台灣又突然出現大規模的停電，如何在網路系統掛點、電話線路不穩定或是壅塞的情況下和家人報平安，其實政府單位有「1991 報平安台 」語音信箱，提供災難時互報平安留言專線。
記者周淑萍/綜合報導
2022-03-03 12:17:51｜2022-03-03 12:26:30
重大災害發生時，災區電話系統容易損壞，想要和家人互報平安，卻有可能電話線路不通或壅塞，緊急報案電話也無法撥通，台灣「1991報平安台 」參考日本171語音信箱系統，建置專線供民眾災時互報平安。國外無法撥1991聽取留言，1991專線可提供每小時10萬通的高電話容量，不論平時、災時均開放全國留言及聽取留言。
留言的使用方式：
手機、市內電話及公用電話都可，直接撥打「1991」，依語音操作指示，像是用手機撥打會直接認定手機號碼為「約定電話」不需要另外輸入，或是家人之間彼此約定為家裡市內電話，可以自行輸入約定電話號碼，輸入完畢後就可以直接錄音留言報平安的內容，結束後按下「＃」就完成。
聽取留言的方式：
電話撥「1991」，依語音操作指示後輸入「對方約定電話」，即可聽取錄音留言。