時代力量高雄首波提名　拼在議會組黨團

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高雄黨部主委林于凱市議員說，這次高雄黨部所推出的三位參選人，都是年齡在三十歲左右的青年，大岡山選區參選人的黃思學用在地螺絲業經驗，提升產業保障勞工權利；鳳山區參選人顧崇德，雖然只有27歲但已是創業成功的青年頭家，盼用自身創業經驗，對高雄就業政策提供具體貢獻；前鎮小港區參選人湯茹婷則是勞工專業背景，而前鎮小港特別需要一位能夠為基層勞工發聲的代議士；林于凱表示，2018市民給了時代力量機會，2022將延續改革力量，並且搭配在地里長參選人，讓政治改革在地方深耕。
大岡山地區參選人黃思學指出，地方企業應成為城市發展的領頭羊，往更高品質、高價值、高效率的方向來前進，同時維護地方環境並帶動地方建設與發展，讓勞工薪資待遇更好、帶動地方消費能力，才能讓大岡山地區越來越熱鬧，蛻變成一個更宜居的城市。
鳳山區參選人顧崇德說，現任的市議員中，沒有人真正白手起家創業過，他認為需要真正創業過的青年加入市議會，讓更多元且接地氣的需求被看見。若有幸進入市議會服務，將對於青年創業、長期照顧及城市行銷做出更積極的推動，逐步讓高雄，成為青年喜歡的模樣，適合長居久住的模樣。
鎮港區參選人湯茹婷強調，前鎮小港區的現任議員，從小到大幾乎都是同一批臉孔，可很多問題卻沒有在這十多年間得到有效改善，他希望透過自己身為青年勞工的同理同感、新政治新思維、敢衝敢拼沒有包袱，也期待在地居民支持，讓前鎮小港居民有改變的新選擇。