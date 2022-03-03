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Selina熬過苦日子！甜認鮮肉男友　Ella獻祝福

▲Selina認愛後，好友紛紛獻上祝福。（圖／任性eat下提供）
▲Selina認愛後，好友紛紛獻上祝福。（圖／任性eat下提供）

記者吳雨婕/綜合報導

2022-03-03 12:29:20

今年40歲的藝人Selina（任家萱）從女子團體S.H.E出道，在2011年與張承中結婚，婚姻維持5年結束，恢復單身後，感情狀況一直受到外界關注，雖然多次傳出身旁有追求者，但是都是曖昧階段，直到今（3）日被媒體目擊到與正牌男友親密互動，戀情才曝光。

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Selina在2001年時以S.H.E成員身分出道，推出許多歌唱作品，在2010年9月與張承中訂婚，沒想到卻在一個月後，在上海拍攝電視劇《我和春天有個約會》時，爆破師因為操作失誤，讓Selina與同劇演員嚴重灼傷，回台治療後，當時身為未婚夫的張承中陪伴在旁，待Selina漸漸康復後，兩人於2011年10月完婚。

▲Selina（左圖）與前夫張承中攜手挺過她遭火吻的低潮期。（圖／資料照、記者葉政勳攝）
▲Selina（左圖）與前夫張承中攜手挺過她遭火吻的低潮期。（圖／資料照、記者葉政勳攝）
可惜的是，雖然兩人熬過了最痛苦的日子，卻沒辦法走到最後，2016年宣布婚姻告終，Selina坦承因為相處出現問題，最後決定和平分開。直到去年底出席活動時，Selina自爆與小5歲的鮮肉曖昧中，疫情期間時常在半夜用訊息聊天，如今被目擊到與鮮肉男友親密互動，Selina也大方認愛，透露：「我的春天來了。」好友Ella看到貼文也留言獻上祝福：「這麼大方認愛，那我就大方祝福囉！春天來了，好幸福啊！」

▲Selina跨足副業晉升老闆娘。（圖／任真美好提供）
▲Selina大方認愛。（圖／任真美好提供）

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