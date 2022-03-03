傳承饅頭店好手藝！越南新住民獲移民署嘉許

《四方報》報導，位在嘉義縣水上鄉中庄營區附近的「山東特大饅頭店」，是老字號的名店，每天一開店就有大排長龍的顧客。目前這家饅頭店已傳給第二代夫婦接手，先生得到父母親的手藝真傳，而太太則是越南新住民，親切又笑臉迎人的她成為最棒的助力。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-03 12:40:39
嘉義縣水上鄉中庄眷村內的山東大饅頭店，店內招呼客人的是來自越南的新住民永錦蓮，她不僅是自家饅頭店的外場服務人員，更是先生賴信瑝製作饅頭的重要助手，夫妻兩人傳承上一代的揉麵團手藝，讓傳統的麵食山繼續飄香。 永錦蓮的婆婆表示，這間饅頭店現在是她與兒子賴信瑝和媳婦永錦蓮共同經營，平時店面由她帶著媳婦永錦蓮一起招呼顧客，兒子則負責廚房的麵團製作與蒸饅頭製程，從早上6點半開店，直到晚上8點半關門休息。
移民署南區事務大隊嘉義縣服務站林炳煌主任於近期率員前往關懷訪視，來自越南的媳婦永錦蓮透露，與先生賴信瑝結婚至今，深深體會婆婆與先生務實的經營理念，只希望讓顧客享用美食。她在下午3點時，忙著將剛出爐的饅頭擺上蒸籠架上，讓顧客選購結帳，看見婆媳二人合作無間為家庭付出，讓移民署人員感到倍加溫暖。
永錦蓮表示，感謝移民署的關懷訪視，她來臺至今生活過得幸福美滿，當初是經由嫁至嘉義市的親阿姨介紹而認識先生，原本完全不知道先生家的饅頭非常有名，深受顧客喜愛。雖然店內的經營多少受到新冠肺炎疫情的影響，但是可以全心照顧2歲多的大女兒與1歲的小女兒，和先生與婆婆同心協力經營家傳事業，很知足了。
林炳煌表示，新住民來臺初期常有一段文化與語言的適應期，需要家人與週遭同鄉親友的支持，移民署每月固定辦理行動服務，除了協助申辦證件外，同時發掘新住民與二代子女幸福與勵志的故事，很開心看見永錦蓮女士順利融入家庭，與夫婿一起為家族事業打拚與永續經營。