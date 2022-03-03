27歲網紅「唐痘痘」胰臟炎猝逝！醫師：3處一直痛快就醫
中國一名新竄起的27歲網紅「唐痘痘」，日前因發燒半個月不退突然過世，事後才得知是罹患了「急性胰腺炎」奪命。高雄醫藥大學附設醫院肝膽胰內科教授莊萬龍指出，所謂的「急性胰腺炎」就是胰臟發炎，症狀有輕症或重症，輕症只要支持性療法配合禁食，通常狀況能夠好轉，不過重症可能導致胰臟爛掉引發休克死亡，是很嚴重的疾病。提醒民眾如果長時間肚痛、上腹部悶痛或是左背部疼痛的情形，一定要趕緊就醫檢查治療。
記者張勵德/綜合報導
2022-03-03 12:49:08｜2022-03-03 12:50:55
莊萬龍指出，胰臟發炎可能的原因包括病毒感染，或是膽結石從膽管掉落，卡在連接胰臟管相接處，導致胰臟分泌的酵素無法排出所致。由於胰臟分泌的酵素負責幫助澱粉、脂肪消化，本身具有腐蝕性，如果長時間沒有排出，可能導致胰臟外蝕，造成嚴重的出血性胰臟炎，就會影響到其他身體器官運作，甚至導致休克死亡。
莊萬龍說，除了病毒感染及膽結石卡住等因素以外，如果大量酗酒，或是大量服用藥物，以及暴飲暴食、血脂與三酸甘油脂偏高，也容易引發急性胰臟炎。常見的症狀包括肚痛、上腹部悶痛、左背部疼痛等，由於胰臟位於胃的後方，有時候病人會誤以為是胃痛，如果服藥後都沒有好轉，或是肚臍上方一點處有明顯的疼痛感，或是有高燒不退的狀況，就應該警覺是胰臟炎。
莊萬龍提醒，胰臟炎分輕症或重症，輕症只要支持性療法，配合一段時間禁食減少胰臟酵素分泌，症狀就能慢慢緩解。如果是急性重症，有時候嚴重時大量化膿，就必須要開刀治療，只要有上述狀況持續不減緩，就應該儘速就醫。