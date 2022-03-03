又大停電！工商大老籲政府認清缺電事實、重規畫能源政策
國內8大工商團體3月1日才與總統蔡英文見面，蔡總統還強調會確保穩定供電，沒想到今（3）日全台就發生多處大停電。對此，工商協進會理事長、也是三三會理事長林伯豐接受《NOWnews今日新聞》電訪時表示，希望政府認清缺電的事實，重新規畫能源政策，不能只規畫這2、3年，而是要規畫20年後的用電。
記者顏真真/台北報導
2022-03-03 12:50:48
面對今日全台多數發生大停電，經濟部長王美花今日也親上火線，在台電記者會上致歉，並表示北部地區中午以前可以恢復，南部則從中午後陸續恢復。針對網傳是因為興達電廠爆炸而引起，王美花表示事件還在調查中，「有聽到『碰』的一聲，但大爆炸是不至於」。
針對北部、中部區域因低頻電驛動作亦發生停電，台電總經理鍾炳利則表示，低頻卸載，指的是電力頻率降到一定程度以下會自動卸載來維持系統平衡。這次因為突然喪失1千多萬瓩的電力，觸動低頻卸載保護機制，以維持系統的平衡
其實，連兩天都有停電狀況，工商協進會理事長、也是三三會理事長林伯豐受訪時就說，明明就有缺電的事實，你看總統3月1日才剛講會確保穩定供電，3月2日及3月3日都發生斷電情況，他希望政府要認清事實，就是面對缺電的事實，然後重新規畫能源政策，不該將核能排除在外。
他說，如果覺得核四破舊不能使用，就要看如何改進，10年前燃料棒及核電設計跟現在不同，現在規畫是20年後的電，不是只規畫2、3年，政府要認清事實，才能夠重新規畫能源政策，「不要昧於事實，講大家覺得不可能的事」。至於工商團體會再跟政府提出建言嗎？他說，「暫時不敢了，因為我們才提就停電」。