家人全力支持參加《原子少年》　火星成員哽咽吐內心話

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團體人數多，要讓團員具有向心力，「火星」也有一套自己的方式，夏浦洋自認火星是一個很認真的團體，「很多時間在家練習，大多數時間都是自己練習，自己練很容易練出錯的東西。」所以選擇一起練習，抓到大家的默契。不過成員每個人的身體狀況不同，也就會碰上難關，身為國劇出身的林嘉瑋，提到練舞需要重新適應身體的柔軟性，「還有動作角度什麼的，需要學習的很深。」
人相處久了，難免就會有所衝突，陳峻廷心有戚戚焉地說，舞蹈的東西還好說，但是年輕的團員們的私下行為需要嚴格的自我約束，「像是準時這件事情、對於工作人員的禮貌，這些事都要注意，他們最近比較受控，剛開始做的行為想把他們掐死。」他也提到，幸好團員們性格直爽，有什麼事情都會馬上說出來，「我們會約一個時間點會一起聚集，我們會用一個小時的時間聊近況，狀況不好會問怎麼了。」
如今身為準男團成員，他們也分享各自欣賞的藝人，李哲言提到很喜歡王嘉爾，「從他身上學到他在男團的時候，是不太被最看好的那位，但他一直秉持著一種只要努力就被看見，這種人願意努力不怕受傷，就不怕失失敗，你有一天也能做到，我們也做得到。」何書瑋則是把劉德華視為偶像，「喜歡他的工作態度，現在那麼有能力，很有禮貌去對待的每個人。」
被問到家人是否支持自己參與《原子少年》，夏浦洋感動表示，家人非常支持，而且不會給他壓力，「吃家裡、住家理，就會有點想要給自己停損點，沒想到在最後一年，遇到《原子少年》，想說完成我的夢想也好。」他邊說邊哽咽，不忘感謝家人的體諒與支持：「真的很謝謝你們，我都幾歲了還一直養我。」
似乎受到夏浦洋的情緒感染，Max也感性的說，家人非常贊同他的選擇，「我做什麼選擇都支持，他們是支持我這個人，我原本是射箭項目的運動員，換過最大的跑道就是到演藝工作，這可能是我不放棄的原因。」
陳峻廷分享道，他是國手級別的運動員，原本應該繼續朝更高的殿堂發展，可是他卻選擇走上演藝路，但家人依舊選擇支持，「每當我身上沒有錢，爸媽都會默默的在錢包裡面放錢，我心情超複雜的，一直拿這個錢不好意思，有一次默默出去打工，打了三份工，外送員，店員、生魚片打工。」因此這些支持化成他的動力，他向家人高喊：「我不會讓你們失望。」
《原子少年 Atom Boyz》火星成員名單整理，野獸派男孩 IG 大集合！
台灣選秀綜藝節目「原子少年 Atom Boyz」即將開播，本篇介紹「原子少年 火星」的分隊成員及 Instagram、Facebook 等社群平台的詳細資訊給各位。
原子少年 火星 Mars
火星成員是一群帥氣兼具性感的 10 位野獸派男孩組成的，被譽為行走的費洛蒙。
原子少年火星分隊 – 成員介紹
成員為：夏浦洋、揚仔、李承隆、MAX、陳峻廷、陳信愷、何書瑋、林嘉瑋、許智翔、李哲言，以下依順序介紹。
夏浦洋 Pu Yang
專長：唱歌、跳舞、騎馬
出生年：1997 年 07 月18 日
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揚仔 Yang Zai
專長：唱歌、饒舌、畫畫
出生年：1999 年 03 月29 日
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李承隆 Jacky
專長：鋼琴、饒舌、彈吉他
出生年：2002 年 07 月28 日
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Max
專長：唱歌、跳舞、射箭
出生年：1999 年 07 月27 日
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陳峻廷 Eden
專長：戲劇、跳舞
出生年：1998 年 03 月24 日
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陳信愷 Xin Kai
專長：跳舞
出生年：1998年 09 月12日
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何書瑋 Shu Wei
專長：唱歌、跳舞、演戲
出生年：1998 年 09 月30 日
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林嘉瑋 Alaric
專長：創作、戲曲、後空翻
出生年：1999 年 05 月17 日
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許智翔 Sean
專長：舞蹈
出生年：2002 年 09 月20 日
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李哲言 Jim
專長：創作、戲曲、後空翻
出生年：2000 年 12 月15 日
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