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家人全力支持參加《原子少年》　火星成員哽咽吐內心話

▲「原子少年」火星團由李哲言（左起）、揚仔、何書瑋、陳峻廷、許智翔、夏浦洋、陳信愷、林嘉瑋、李承隆、Max 組成。
▲「原子少年」火星團由李哲言（左起）、揚仔、何書瑋、陳峻廷、許智翔、夏浦洋、陳信愷、林嘉瑋、李承隆、Max 組成。

記者吳雨婕/專訪

2022-03-09 09:30:00

王牌製作人詹仁雄製作選秀節目《原子少年Atom Boyz》即將問世，該節目砸下1.2億元聚焦80位潛力成員，依照特質、風格分成土星 、地球、火星、水星 、木星、海王星 、金星、天王星等8個行星進行選拔；而「火星」是由夏浦洋、揚仔、李承隆、Max、陳峻廷、陳信愷、何書瑋、林嘉瑋、許智翔、李哲言組成，他們接受《NOWnews今日新聞》專訪，也分享了闖星夢以來的甘苦談。

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陳峻廷分享會參加《原子少年》的原因，提到：「是繼承父母的衣缽，我媽媽之前有參加歌唱比賽得第一名，但阿公反對不讓她走這一行，希望我可以繼續承接她的心願。」夏浦洋從小就學跳舞，小學6年級時還擔任過周杰倫的舞者，因此參與選秀，真的是圓了他的夢。揚仔表示：「本身在做正職工作，家裡有一些經濟壓力，家裡一直做設計，出社會也是在做這部分的工作，我有接室內設計。我覺得我還算年輕，不要讓自己的年輕留下遺憾，所以參加《原子少年》。」

團體人數多，要讓團員具有向心力，「火星」也有一套自己的方式，夏浦洋自認火星是一個很認真的團體，「很多時間在家練習，大多數時間都是自己練習，自己練很容易練出錯的東西。」所以選擇一起練習，抓到大家的默契。不過成員每個人的身體狀況不同，也就會碰上難關，身為國劇出身的林嘉瑋，提到練舞需要重新適應身體的柔軟性，「還有動作角度什麼的，需要學習的很深。」

▲陳峻廷、揚仔、夏浦洋分享參與《原子少年》心情。（圖／翻攝陳峻廷、揚仔、夏浦洋IG）
▲陳峻廷（左圖起）、夏浦洋、揚仔分享參與《原子少年》心情。（圖／翻攝陳峻廷、揚仔、夏浦洋IG）
人相處久了，難免就會有所衝突，陳峻廷心有戚戚焉地說，舞蹈的東西還好說，但是年輕的團員們的私下行為需要嚴格的自我約束，「像是準時這件事情、對於工作人員的禮貌，這些事都要注意，他們最近比較受控，剛開始做的行為想把他們掐死。」他也提到，幸好團員們性格直爽，有什麼事情都會馬上說出來，「我們會約一個時間點會一起聚集，我們會用一個小時的時間聊近況，狀況不好會問怎麼了。」

▲「原子少年」火星團由李哲言、揚仔、何書瑋、陳峻廷、許智翔、夏浦洋、陳信愷、林嘉瑋、李承龍、Max 組成。
▲「原子少年」火星團團員個性都很直爽。
如今身為準男團成員，他們也分享各自欣賞的藝人，李哲言提到很喜歡王嘉爾，「從他身上學到他在男團的時候，是不太被最看好的那位，但他一直秉持著一種只要努力就被看見，這種人願意努力不怕受傷，就不怕失失敗，你有一天也能做到，我們也做得到。」何書瑋則是把劉德華視為偶像，「喜歡他的工作態度，現在那麼有能力，很有禮貌去對待的每個人。」

被問到家人是否支持自己參與《原子少年》，夏浦洋感動表示，家人非常支持，而且不會給他壓力，「吃家裡、住家理，就會有點想要給自己停損點，沒想到在最後一年，遇到《原子少年》，想說完成我的夢想也好。」他邊說邊哽咽，不忘感謝家人的體諒與支持：「真的很謝謝你們，我都幾歲了還一直養我。」

▲夏浦洋感謝家人支持。（圖／翻攝夏浦洋IG）
▲夏浦洋哽咽感謝家人支持。（圖／翻攝夏浦洋IG）
似乎受到夏浦洋的情緒感染，Max也感性的說，家人非常贊同他的選擇，「我做什麼選擇都支持，他們是支持我這個人，我原本是射箭項目的運動員，換過最大的跑道就是到演藝工作，這可能是我不放棄的原因。」

陳峻廷分享道，他是國手級別的運動員，原本應該繼續朝更高的殿堂發展，可是他卻選擇走上演藝路，但家人依舊選擇支持，「每當我身上沒有錢，爸媽都會默默的在錢包裡面放錢，我心情超複雜的，一直拿這個錢不好意思，有一次默默出去打工，打了三份工，外送員，店員、生魚片打工。」因此這些支持化成他的動力，他向家人高喊：「我不會讓你們失望。」

▲Max感謝家人支持。（圖／翻攝Max IG）
▲Max原本是運動員。（圖／翻攝Max IG）
《原子少年 Atom Boyz》火星成員名單整理，野獸派男孩 IG 大集合！

台灣選秀綜藝節目「原子少年 Atom Boyz」即將開播，本篇介紹「原子少年 火星」的分隊成員及 Instagram、Facebook 等社群平台的詳細資訊給各位。

原子少年 火星 Mars

火星成員是一群帥氣兼具性感的 10 位野獸派男孩組成的，被譽為行走的費洛蒙。

原子少年火星分隊 – 成員介紹

成員為：夏浦洋、揚仔、李承隆、MAX、陳峻廷、陳信愷、何書瑋、林嘉瑋、許智翔、李哲言，以下依順序介紹。

夏浦洋 Pu Yang

專長：唱歌、跳舞、騎馬

出生年：1997 年 07 月18 日

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▲夏浦洋 Pu Yang。（圖／野火娛樂提供）
▲夏浦洋 Pu Yang。（圖／野火娛樂提供）
揚仔 Yang Zai

專長：唱歌、饒舌、畫畫

出生年：1999 年 03 月29 日

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▲揚仔 Yang Zai。（圖／野火娛樂提供）
▲揚仔 Yang Zai。（圖／野火娛樂提供）
李承隆 Jacky

專長：鋼琴、饒舌、彈吉他

出生年：2002 年 07 月28 日

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▲李承隆 Jacky。（圖／野火娛樂提供）
▲李承隆 Jacky。（圖／野火娛樂提供）
Max

專長：唱歌、跳舞、射箭

出生年：1999 年 07 月27 日

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▲Max。（圖／野火娛樂提供）
▲Max。（圖／野火娛樂提供）
陳峻廷 Eden

專長：戲劇、跳舞

出生年：1998 年 03 月24 日

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▲陳峻廷 Eden。（圖／野火娛樂提供）
▲陳峻廷 Eden。（圖／野火娛樂提供）
陳信愷 Xin Kai

專長：跳舞

出生年：1998年 09 月12日

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▲陳信愷 Xin Kai。（圖／野火娛樂提供）
▲陳信愷 Xin Kai。（圖／野火娛樂提供）
何書瑋 Shu Wei

專長：唱歌、跳舞、演戲

出生年：1998 年 09 月30 日

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▲何書瑋 Shu Wei。（圖／野火娛樂提供）
▲何書瑋 Shu Wei。（圖／野火娛樂提供）
林嘉瑋 Alaric

專長：創作、戲曲、後空翻

出生年：1999 年 05 月17 日

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▲林嘉瑋 Alaric。（圖／野火娛樂提供）
▲林嘉瑋 Alaric。（圖／野火娛樂提供）
許智翔 Sean

專長：舞蹈

出生年：2002 年 09 月20 日

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▲許智翔 Sean。（圖／野火娛樂提供）
▲許智翔 Sean。（圖／野火娛樂提供）
李哲言 Jim

專長：創作、戲曲、後空翻

出生年：2000 年 12 月15 日

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▲李哲言 Jim。（圖／野火娛樂提供）
▲李哲言 Jim。（圖／野火娛樂提供）
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