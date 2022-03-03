全台大停電　林靜儀籲儘早停止南電北送

高雄興達電廠設備故障，導致全台大停電，原本因空污預定降載的台中火力發電廠，肩負起供電緊急任務、臨時增加發電量。立委林靜儀指出，南部設備故障造成全台電力系統受影響，再次證明北中南供電失衡必須解決，她呼籲儘早停止南電北送，不僅桃園三接工程不能延宕，中火燃氣機組進度也要趕快追上。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-03 13:21:00
中南部今空氣品質不良，台中為橘色提醒，因應空污季須維護空氣品質的政策，台中火力發電廠原應將發電量降至每小時300萬仟瓦以下。但受全台大停電波及，中火上午暫停降載，發電量維持在400萬仟瓦左右，許多市民打聽何時來電之餘，也擔心中部空污將因此雪上加霜，所幸上午11點起，中部地區陸續恢復供電，中火得以結束緊急任務。
立委林靜儀今（3日）在臉書指出，目前並非用電尖峰，備載容量充足沒有缺電問題，但高雄興達電廠設備故障，卻引發中北部地區低頻卸載，導致全國大停電，再次證明北中南供電失衡必須解決。
林靜儀呼籲，台灣的供電政策應儘早停止南電北送，相關配套措施包括中電必須維持穩定、桃園三接工程不能延宕，中火的燃氣機組進度更要追上，早日替代燃煤機組運行，才能在穩定供電的同時，有效減少空污。
對於有網友嗆聲，指民進黨不該反核四、台灣應多蓋幾個電廠解決用電危機，林靜儀也回應「銀行帳戶裡有錢，因為提款機壞掉暫時領不出來，有人認為解決方式是再去開一個10年後才能存錢進去的帳戶，我個人對於這個邏輯感到問號。」