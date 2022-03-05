貴為皇帝卻慘死破屋！末代沙皇一生愛恨悲歡隨帝國落幕

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老沙皇失血過多傷重不治，這讓繼位的尼古拉父親終其一生恐懼放棄王位，遲遲不肯接續父親君主立憲的遺命，反而更握緊權力擔心遭叛軍刺殺。隨著時間過去，尼古拉長成一位身材細瘦的年輕人，儘管矮小但卻有著青春期的無限活力，雖然因為身體虛弱，並沒有受到父親亞歷山大三世的喜愛。但作為皇室成員，他依然得到了嚴格的教育，會說流利的德語、法語和英語。
在他22歲時，尼古拉愛上了一名17歲的芭蕾舞孃。芭蕾舞表面上是一門至高無上的藝術，充滿著力與美，然而當時俄國卻有不少芭蕾舞團等同於「妓院」的說法，舞者必須陪伴有錢有權的贊助人吃飯、談天甚至陪睡，這條「潛規則」一直是眾人心照不宣的秘密，母后更是對這名女舞者與寶貝兒子的戀情感到如鯁在喉，巴不得兒子早點繼位迎娶門當戶對的皇后。
1894年，尼古拉和女舞者的戀情無疾而終，或許是即將繼位的尼古拉與芭蕾舞者的身分背景使然，也或許是王室成員在背後陰謀操刀，尼古拉的初戀就這麼踮起腳尖靜靜地消失在王儲生命中，取而代之的是於1894年11月26日在聖彼得堡冬宮迎娶英國維多利亞女王的外孫女－皇后亞麗珊德拉。
亞麗珊德拉是德意志帝國黑森和萊茵大公國的公主，也是英國維多利亞女王的外孫女，在當時兩人的婚禮雖然因為亞麗珊德拉是個「外國人」又是信仰的基督新教路德派「異教徒」而不被看好，但在政治聯姻的關係下婚禮仍是富麗堂皇的舉辦了。
這段日子的歐洲正進入天翻地覆的工業革命，而統治俄羅斯300多年羅曼諾夫王朝也在廢除農奴制度後，著手進行現代化改革，尼古拉的繼位可說是經歷了俄羅斯帝國經濟大崛起的時代。然而這對「新官上任」的尼古拉來說並非好事，大量資本擴張也造成了階級衝突，國內還有宗教、民族等日益激化的問題，皇后更是一連生了4個公主，縱使夫妻倆感情再怎麼意外的和睦、再怎麼疼愛四個可愛的女兒，身為國王的尼古拉卻仍是鬱鬱寡歡。
1900年，尼古拉決定參與八國聯軍討伐義和團，試圖透過向外擴張爭取資源、凝聚國內的民意並重建皇室威望，但從政資質平庸並無治國長才的尼古拉卻不曉得，人民的問題不僅沒有解決，還因為戰爭的大量支出造成民怨連連。
4年過去，在一片愁雲慘霧當中，皇宮一陣嬰兒的哭啼聲響破天際，隨之而來的是三百多聲的慶祝砲響。尼古拉日夜期盼的兒子亞歷克西斯（Alexis）誕生了。與此同時，日俄戰爭的炮火聲也一併響起。只是尼古拉萬萬沒想到，日本這個「邊陲小國」竟在戰爭中扳倒俄羅斯，更讓他痛苦的是，期盼已久的男性繼承人，竟然繼承了母家英國女王身上的遺傳疾病血友病，一生背負著只要流血，就會因血液中缺少凝血劑而難以止血，甚至痛苦萬分的宿命。
當時血友病被視為是致命的疾病。並經由維多利亞女王的女兒們的政治聯姻，將血友病的基因帶到許多歐洲王室家族，在尼古拉夫婦沮喪之餘，一名僧侶拉斯普丁（Grigori Rasputin）出現了。拉斯普丁憑藉其「為王儲止血」的能力，贏得了沙皇尼古拉的信賴，皇后更是因為拉斯普丁屢屢靠著祈禱就緩和兒子的病情，狂信執迷於宗教和神秘力量上，甚至不管拉斯普丁淫穢的私生活與毫無一般僧侶模樣飲酒作樂的行徑，反而在許多重要場合聽信拉斯普丁的讒言，導致俄國貴族與平民對於這個「邪僧」與「妖后」的不滿最終來到了臨界點。
1914年第一次世界大戰爆發，戰爭由俄羅斯帝國的羅曼諾夫皇朝對抗德意志帝國的霍亨索倫王朝，而這恰好也是皇后的出生地。這使得她在俄國人民中相當不受歡迎，她還被指控與德國人勾結。隔年沙皇尼古拉親上戰場，留下皇后處理政務，但過分聽信拉斯普丁的皇后並沒有好好管理國內，造成政府一直處於不穩定而又效率低落的狀態。
1916年，民怨正式爆發，拉斯普丁遭到刺殺，國家杜馬（下議院）決定籌組臨時政府逼退羅曼諾夫皇室。然而就在1917年，俄羅斯爆發十月革命，以列寧領導的布爾什維克推翻臨時政府，成立蘇維埃政權，搖搖欲墜的沙皇制度宣告終結。新政府逮捕大批皇室成員，更將尼古拉全家囚禁在葉卡捷琳堡，那裡偏遠、寒冷又窮苦，與過去輝煌奢靡的日子大不相同。
1918年的7月17日凌晨，沙皇尼古拉二世夫婦以及他們的4位女兒和兒子在大半夜被叫醒，布爾什維克秘密警察惡聲惡氣的逼他們到一處破屋的地窖中，冷酷地喊出新政府下達的命令，「將任何羅曼諾夫皇室的成員處決」，在一陣機關槍噠噠響後，末代沙皇一家在還沒搞懂命令的情況下全遭槍擊倒臥血泊中。有傳聞提過17歲的四公主安娜塔西亞因為身懷珠寶擋住子彈成功脫逃，然而無情的事實是，在機關槍掃射後處刑者還用刺刀「確保任務確實執行」，最後連同醫生和僕人、廚師、管家等總共11人，全都撒上汽油在熊熊大火中遭到毀屍滅跡，曝曬於荒野之中。
儘管尼古拉二世被認為有著當皇帝的理想，卻是被史家認為是個沒有當皇帝的自覺和本領的末代繼任者，只適合當個鄉野的小貴族。如今在專家考證下，末代沙皇的遺骨與俄國歷代沙皇一樣，被安葬在聖彼得堡冬宮對面彼得保羅大教堂。俄羅斯東正教會也在2000年將把末代沙皇和他的家人封為殉道者，隨著不那麼遙遠的帝制一起被埋葬在俄羅斯廣袤的凍土之下。