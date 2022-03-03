百億金主為澎恰恰「搓掉」8千萬債！苦勸暫緩進軍NFT市場

綜藝一哥澎恰恰積欠2.2億元債務，宛如天氣轉晴般撥雲見霧，百億金主林秉文（林董）魄力驚人，主動出面幫忙協商，與高利貸地下錢莊攤開來談，勸對方已拿回本金應該收手，許多債主聽勸，簽下放棄債務同意書，已經幫澎恰恰陸續還了7、8000萬。





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▲林秉文出面聊澎恰恰債務，透露已露出曙光。（圖／記者江芷稜攝）

▲林秉文跳出來幫澎恰恰（左）協商債務。（圖／翻攝澎恰恰臉書）

澎恰恰為拍電影圓夢，不斷借錢成病，票房卻未能如願，還和地下錢莊借了不少錢，出面幫他還債的林董，透露汪建民、孫協志都曾牽線幫澎恰恰借錢，結果債務東補西挖、越滾越大，後續還不出錢，導致澎恰恰宣布破產。





去年由林董出面協商，他花一個月釐清債務，再跟地下錢莊協商，今（3）日透露其實澎恰恰陸續還債，已經還清本金，「如果當成投資，他們都賺到錢了，還來討債，這有點說不出去」，之前直播接Call in跟債主對話，對方踢館要求還錢，他當面細數利息、還款數字吐槽對方，債主事後致電道歉，也決定不再索討。在林董與多人溝通後，已陸續清掉7、8000萬債務，減輕澎恰恰重大負擔。





▲林秉文（中）只花10天就幫澎恰恰（左）接到6支代言。（圖／記者葉政勳攝）

林董出面幫澎恰恰還債，主張一年內錢沒還完，願意幫忙還清剩餘金額，肩上背負責任重大。他牽線澎恰恰擔任PGTALK代言人，近日準備推出濟公影片，讓澎哥化仙成佛為人開示，賺取觀看費用，希望開闢新財源。至於澎恰恰搭上熱潮，在臉書宣布要發行NFT，林董認為NFT要小心謹慎，勸澎哥應該要再三思，有更完整的規劃，不要發行後沒人買，或是發行過程突槌，被外界誤當詐騙集團。



