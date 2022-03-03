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綠屏東初選！新民調周春米31.7%領先　莊瑞雄28.1%緊咬

▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆有意爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）
▲民進黨立委鍾佳濱（左起）、周春米、莊瑞雄皆有意爭取民進黨提名參選屏東縣長。（圖／翻攝自臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-03 13:39:35

屏東縣長民進黨內初選競爭激烈，黨籍立委鍾佳濱、周春米及莊瑞雄皆表態參選。根據最新黨內民調顯示，若為互比情況，周春米以31.7%暫居第一，領先莊瑞雄的28.1%、鍾佳濱24%；若是政黨對比，三人皆大幅領先國民黨可能對手蘇清泉。

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屏東縣長潘孟安兩屆即將任滿，無法再競選連任，鍾佳濱、周春米及莊瑞雄皆爭取接棒。民進黨選對會上週公布初選辦法及時程，確定將於4月6日至4月8日進行電話民調作業。

根據最新一份民進黨黨內民調顯示，在黨內互比部分，周春米以31.7%取得領先，位居第一，其次為莊瑞雄28.1%、鍾佳濱則是24%暫時落後。

政黨對比部分，若國民黨推出東港安泰醫院院長蘇清泉參選，周春米以58.7%大幅領先蘇清泉的17.8%、莊瑞雄則以55.6%領先蘇清泉的20.2%、鍾佳濱55.3%領先蘇清泉的17.5%。

至於同份民調也調查潘孟安施政滿意度，結果顯示，共有47%屏東縣民非常滿意、43.8有點滿意、5.2%不太滿意、1.8%非常不滿意、2.2%無明確意見。

黨政人士分析，潘孟安施政滿意度高達9成，這對民進黨要延續在屏東的執政當然是加分，莫怪此次縣長初選競爭激烈。現階段民調仍屬膠著狀況，沒有一位候選人可以大幅拉開差距，「脫口自己落後的民調是假的」這種現象恐會越來越多。

屏東地方綠營人士則認為，周春米在地方持續舉辦座談會，並由本人及年輕助理分頭大掃街，跑得勤自然也反應在民調上，而PO出唯美老照片等臉書內容，也一定程度帶動話題，提高好感度。

該人士分析，初選最後一個月，言語能交鋒的議題大概都交鋒了，無論是「假民調、落跑至不分區、沒選舉過、看板大戰、魔鬼說」等等，能再影響的有限。相信選民最終還是會回歸到願景本質去探討哪位候選人最適合，包含周春米、鍾佳濱都已陸續推出政見電子書或影片，想必莊瑞雄也應該會有相關安排。

此次民調的調查時間為2月25至3月1日，以分層隨機抽樣法，調查屏東縣各鄉鎮市20歲以上民眾，完成樣本數1069筆。

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