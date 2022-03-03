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發毒誓「叛國一槍斃命」　吳斯懷：邱國正深知我的忠誠度

▲立法院國民黨團昨（2）日協調新會期各常設委員會成員名單，國民黨立委吳斯懷終於如願加入國防外交委員會。（圖／翻攝吳斯懷臉書）
▲立法院國民黨團昨（2）日協調新會期各常設委員會成員名單，國民黨立委吳斯懷終於如願加入國防外交委員會。（圖／翻攝吳斯懷臉書）

記者羅婉庭／台北報導

2022-03-03 13:53:53｜2022-03-03 13:54:29

立法院國民黨團昨日協調新會期各常設委員會成員名單，國民黨不分區立委吳斯懷，終於如願進入外交及國防委員會。吳斯懷今（3）日接受專訪時表示發下毒誓，稱若自己有任何洩密、叛國的行為，交由法律重辦，甚至槍斃，並強調國防部長邱國正深知他對國家的忠誠度、對國防領域的專業素養。

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針對吳斯懷過去曾赴中國大陸聽訓，引發重大爭議，外界擔憂其將國防資料洩密對岸，綠營也批評國民黨讓他加入國防委員會是重大錯誤決定，要求黨團幹部說明原因。對此，吳斯懷駁斥，民進黨這麼怕他，是不是有見不得人的事，強調自己近年他已實際且多次表達對中華民國忠誠度不容質疑，「如果我有任何洩密、叛國的行為，一槍斃命！法律重辦我！」

吳斯懷指出，民進黨是不是國防部、外交部、退輔會、國安局有什麼見不得人的事？或是害怕他的專業？他表示，他擁有四十四年軍隊經驗，對於軍購案非常清楚，民進黨應尊重專業，聽他的建議。邱國正更是他的學弟，三次承接他的職務，邱國正深知他對國家的忠誠度、基本素養及建軍備戰的深入。

「各黨派像我一樣去過大陸的政治人物有多少？」吳斯懷表示，難道他們都不忠誠？網路上到處看得到他在四行倉庫拿著國旗的照片，幾位政治人物敢在中國大陸有政治指標的地方拿國旗拍照？最後，他也強調，自己進北京人民大會堂前一天，他在北京論壇專題演講22分30秒，提及8次中華民國，就足以代表對中華民國主權的捍衛。

至於兩岸若開戰，吳斯懷說，若未來兩岸開打，為了捍衛中華民國，他當然願意拿槍上戰場，犧牲生命在所不惜，但絕不會捍衛台獨國。但他也說，「老共要來我絕對跟他幹到底，但為什麼要讓他來，不可以好好談嗎？」國家不應被戰火洗禮，同文同種，對話一定比對抗好，尤其俄烏戰爭就看得出來，「難道一定要老百姓去做汽油彈？」政府要有終戰之道。

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