孫藝真《39》男友睡了上司老婆！「服務畫面」比色戒致命
南韓話題禁忌愛情電影《為人民服務》唯美床戲主打「比色戒還致命」，由《三十九》延宇振、《暗網殺機》智眼主演，故事敘述武光（延宇振 飾）以模範士兵的身分至師團長家擔任伙房兵，他的目標就只有一個「為了妻小努力出人頭地」。然而，在師團長出差時，年輕貌美的夫人秀蓮（智眼 飾）竟對武光展開危險誘惑，讓武光開始糾結於自己的信念與難以脫身的禁忌愛慾中。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-03 14:02:15
《為人民服務》的同名原作小說將國家的革命語言，以隱晦的愛情用語呈現，因此在出版前就被中國政府列為禁書，卻也因此造成轟動，讓這部作品以其他方式流傳，反而獲得更多關注，甚至在全世界20個國家出版。
該電影在韓國公布預告後，被網友稱為是超越一般限制級尺度19禁的作品，男女主角裸身、手指交纏等畫面，加上煽情的台詞「想讓你一輩子都忘不了我的身體」，讓韓國媒體猜測床戲尺度會超越29禁、39禁的程度，引起極大的話題。
延宇振近期在韓劇《三十九》中，和孫藝真共譜成熟戀曲，知名度再攀升。他曾以《不要戀愛要結婚》、《七日的王妃》、《理判事判》、《野蠻公主玩婚記》、《柏林諜報戰》、《無人之境》、《極速快遞》等作展現多樣演技，這次在《為人民服務》中則飾演一名模範士兵，意外和長官夫人陷入愛慾中，他表示：「劇本給人一種充滿文學性、索寞的感覺，我和智眼也培養出默契，努力想出能讓畫面更豐富的點子。」該作也是他出道13年首部主演的限制級作品。
不過《為人民服務》因大尺度的床戲，在韓國分級審議為限制級，對於拍攝破格場面的感想，延宇振表示：「壓力很大，所以讀了很多次劇本，不斷去思考和理解故事、角色。拍攝時雖然每瞬間都覺得很辛苦，但如果卡關時，我們會和導演不斷討論，努力解決眼前的問題，和大家一起培養出有如戰友般的情感！」《為人民服務》3月25日在台上映。