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《華燈》渣男婚後翻轉！劉品言認證鳳小岳「這點」很貼心

▲熱播夯劇《華燈初上》掀起復古熱潮，出演眾明星也因精湛演技與懷舊造型受到注目。劉品言意外發現戲中被封為「國民渣男」的鳳小岳根本超貼心，「因為會找女生了解喜好，問女生的意見」。（圖／記者葉政勳攝）
▲熱播夯劇《華燈初上》掀起復古熱潮，出演眾明星也因精湛演技與懷舊造型受到注目。劉品言意外發現戲中被封為「國民渣男」的鳳小岳根本超貼心，「因為會找女生了解喜好，問女生的意見」。（圖／記者葉政勳攝）

記者蕭涵云/綜合報導

2022-03-03 16:53:53

熱播夯劇《華燈初上》掀起復古熱潮，出演眾明星也因精湛演技與懷舊造型受到注目。小資女最愛的平價時尚品牌CHARLES & KEITH，今（3）日舉辦春夏發表會，邀來鳳小岳及劉品言站台，兩人展現好默契互評行頭，直說「想要對方身上的單品」都給出滿分。言言還意外發現戲中被封為「國民渣男」的鳳小岳根本超貼心，「因為會找女生了解喜好，問女生的意見」；鳳小岳脫口承認是婚後才開始轉變，「其實經營感情是需要計劃的」，男神意外吐露真實心聲。

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▲鳳小岳穿上全黑休閒裝束，凸顯隨身小包與撞色方塊涼鞋。（圖／記者葉政勳攝）
▲鳳小岳穿上全黑休閒裝束，凸顯隨身小包與撞色方塊涼鞋。（圖／記者葉政勳攝）
鳳小岳穿上休閒裝束、腳踩色塊涼鞋出席，坦言「越來越喜歡穿有跟的鞋子」，但好多走路的選擇真的不好找，欣賞自己一身穿搭。言言則直誇鳳小岳身上掛的小包「是自己近期有在關注的包款」，特別是也很適合女生的小巧尺寸，「揹太辛苦要交給男生揹時也不會尷尬」。

▲大膽撞色穿搭的言言，受到主持人Gigi驚呼「撞得超美」。（圖／記者葉政勳攝）
▲大膽撞色穿搭的言言，受到主持人Gigi驚呼「撞得超美」。（圖／記者葉政勳攝）
劉品言一現身就以高調撞色的打扮驚艷全場，俐落的橘色褲裝，配上新款Koa方釦肩背包與Andre方頭低跟樂福鞋，充滿氣勢又不會太過正式，言言彷彿挖苦鳳小岳般透露「平時其實我不太喜歡穿有跟的鞋子，但這雙真皮的我至少可以走100步（笑）」。兩人互評穿搭造型都給出滿分，鳳小岳還直說「言言身上的橘色是我最喜歡的顏色」，對彼此的行頭讚譽有加。

▲演出《華燈初上》受到大家矚目，鳳小岳和劉品言相當開心，也坦言跟大家一樣期待第三季上播出。（圖／記者葉政勳攝）
▲演出《華燈初上》受到大家矚目，鳳小岳和劉品言相當開心，也坦言跟大家一樣期待第三季上播出。（圖／記者葉政勳攝）
▲CHARLES & KEITH本季將低彩度、高飽和的糖果色調融入配件設計。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CHARLES & KEITH本季將低彩度、高飽和的糖果色調融入配件設計。（圖／記者蕭涵云攝）
主持人Gigi見狀請鳳小岳為劉品言挑雙鞋款，想試試兩人是不是真的有默契，沒想到鳳小岳忍不住找言言討論了起來，被Gigi笑著制止「沒有說可以討論好不好」。反而被言言稱讚，鳳小岳一定是個好的另一半，因為會找女生了解喜好，「會問女生的意見」。

▲CHARLES & KEITH搭上復古情懷，以華麗徽紋釦飾為包款注入新形象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CHARLES & KEITH搭上復古情懷，以華麗徽紋釦飾為包款注入新形象。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Pantone 2022年度代表色Very Pari長春花藍現蹤！Tallulah皺皺法棍包尤其可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
▲Pantone 2022年度代表色Very Pari長春花藍現蹤！Tallulah皺皺法棍包尤其可愛。（圖／記者蕭涵云攝）
意外發現戲中被封為「國民渣男」的鳳小岳根本超貼心，受到言言認證是個好男人。受訪時鳳小岳承認自己是婚後才開始轉變，坦言以前連慶祝節日都很隨性，想到什麼就做什麼，但「其實經營感情是需要計劃的」，語畢還脫口而出「我從來沒有想過我會說出這樣的話」，面對感情男神反應竟然有點萌。

▲具90年代復古感的鮮嫩花卉，融入涼鞋和包款中，是Krystal演繹的單品之一。（圖／記者蕭涵云攝）
▲具90年代復古感的鮮嫩花卉，融入涼鞋和包款中，是Krystal演繹的單品之一。（圖／記者蕭涵云攝）

▲CHARLES & KEITH再向出眾的實用性能靠攏，直接將耳機收納袋設計在包款上。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CHARLES & KEITH再向出眾的實用性能靠攏，直接將耳機收納袋設計在包款上。（圖／記者蕭涵云攝）
CHARLES & KEITH 2022春夏匯聚現代與懷舊，展現新時代審美觀，將低彩度、高飽和的糖果色調融入配件設計，結合異材質面料與實用細節，凸顯輕盈休閒卻富質感造型的樣貌。新季更邀來韓國女星鄭秀晶Krystal擔任全球代言人，詮釋出眾時髦、令人耳目一新的形象。

▲流行熱潮的厚底設計，為CHARLES & KEITH帶來動感結構，結合透明果凍材質，更迎合春夏季節。（圖／記者蕭涵云攝）
▲流行熱潮的厚底設計，為CHARLES & KEITH帶來動感結構，結合透明果凍材質，更迎合春夏季節。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CHARLES & KEITH本季以高彩度的針織細節，為配件增添韻味。（圖／記者蕭涵云攝）
▲CHARLES & KEITH本季以高彩度的針織細節，為配件增添韻味。（圖／記者蕭涵云攝）

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