明星棒球隊蒙塵！百億金主爆孫協志牽線澎恰恰借高利貸

汪建民被爆欠債落跑，債主找不到人，讓外界看傻眼，近日傳出汪建民也曾向為澎恰恰協調債務的百億今主林秉文（林董）求救，但他因無力幫忙拒絕，林董今（3）日出面說明，表示聽聞汪建民、孫協志牽線澎恰恰向地下錢莊借錢，並從中抽取佣金，不過孫協志的那筆債務，在澎哥破產前即解決，才能「安全下車」。不過《NOWnews今日新聞》致電孫的經紀人求證，尚未獲得回應。





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▲林秉文出面聊澎恰恰債務，透露已露出曙光。（圖／記者江芷稜攝）

由台灣明星組成的「閃亮之星棒球隊」，眾星雲集成員眾多，包括演員、主持人、歌手都有，澎恰恰與孫協志、汪建民、納豆、許效舜、洪都拉斯等人，都是其中一員，還曾組隊跟職棒等運動選手比賽，在圈內相當知名。澎恰恰還曾拍攝電影《球愛天空》，講述對棒球的熱愛，可惜票房並不亮眼。





▲孫協志（中）被爆料牽線澎恰恰向地下錢莊借錢。（圖／LiTV、中視提供）

未料，在棒球隊的澎恰恰、汪建民，卻成了借錢的難兄難弟，多年前，汪建民積欠賭債時，澎曾出手幫忙，後來澎恰恰積欠債務，汪建民牽線地下錢莊借錢，順便抽少許佣金，結果後續利息太高還不出錢，龐大債務壓力降臨頭上，儘管如此，澎恰恰還將《超級夜總會》的主持費，陸續匯到汪建民的戶頭上，澎哥破產後，汪將戶頭給澎恰恰當流通帳戶，再還給地下錢莊，彼此債務全都攪亂在一起。如今再捲入孫協志抽佣金一事，讓閃亮之星棒球隊蒙塵。



