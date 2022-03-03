台中驗船師定序出爐！羅一鈞：和國內傳播鏈「皆不同」
今（3）日全台新增5例本土個案，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，全台目前仍有6條待釐清傳染源，其中日前公布的台中驗船師，該驗船師基因定序今天出爐，確診感染Omicron，不過與國內其他傳播鏈屬不同株，為第16種Omicron。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 14:39:11
羅一鈞指出，台中驗船師是一名40幾歲新加坡籍男性（案20455），今天序列出爐，屬於Ba.1，該序列與桃機序列不相符，也與本土所有傳播鏈的序列都不同，這是第16種Omicron，該案沒有造成其他人染疫，但仍需監測到3月10日。
居了解，該驗船師由於工作需要定期接受採檢，2月14日、19日PCR檢驗陰性，24日採檢陽性，Ct值23，指揮中心初步研判是登船過程遭到感染，不過還需調查。（編輯：孫唯容）
※【NOWnews 今日新聞
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