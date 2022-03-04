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《第9號房》迎尾聲高潮　金喜善20年好友宋允兒驚喜現身

▲《第9號房》即將播出結局，金喜善好友宋允兒現身客串一角，令粉絲瘋狂。（圖 / 八大）
▲《第9號房》即將播出結局，金喜善好友宋允兒現身客串一角，令粉絲瘋狂。（圖 / 八大）

娛樂中心/綜合報導

2022-03-04 01:00:00

美魔女金喜善魅力在台發威！由金喜善和金海淑主演的八大戲劇台熱播韓劇《第9號房》，收視率再創新高，登上有線電視韓劇榜之首；根據AGB尼爾森昨(2日)收視調查，《第9號房》在有線電視4歲以上收視0.96、分眾35-44歲女性族群衝上1.10，除搶下同時段韓劇冠軍，更是當天全日韓劇榜第一。

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▲宋允兒現身客串一角。（圖 / 八大）
▲宋允兒現身客串一角。（圖 / 八大）
八大戲劇台週一至五晚間9點熱播韓劇《第9號房》，即將迎接劇情最後高潮，這部描述金喜善扮演的律師、與受刑人金海淑因意外靈魂交換重置，展開復仇進而重生的故事，充滿懸疑奇幻的另類戲劇風格，在開播後即吸引眾人目光，更受到大批粉絲及網友們的支持熱愛及話題關注。昨(2日)晚播出劇情中，金喜善告訴金英光，她之前犯下的那些錯，全都變成迴力鏢回到自己身上，因此想要重新接手訴訟官司，揭開李璟榮飾演的奇山會長真面目。這段金喜善「改邪歸正」的反轉情節，帶動收視高潮，在35-44歲女性觀眾以1.71收視，成為昨晚收視最高點。

▲美魔女金喜善魅力在台發威，播出收視再創新高，登上有線電視韓劇榜之首。（圖 / 八大）
▲美魔女金喜善魅力在台發威，播出收視再創新高，登上有線電視韓劇榜之首。（圖 / 八大）
八大戲劇台《第9號房》下週一(7日)將播出精采完結，除了主要演員，飾演反派角色的李璟榮，他曾在經典韓劇「火花」中與李英愛擦出婚外情，這次與金海淑精采對戲，讓不少韓劇迷驚豔。另一位重量級韓國女星，則是金喜善的好友宋允兒，特別在最後一集以「死刑犯」角色現身，畫面一曝光讓粉絲們陷入瘋狂。根據媒體報導，邀宋允兒演出是金喜善的提議，兩人因拍戲結緣，已是超過20年的好朋友；宋允兒接到演出邀約，不僅爽快答應，更期待與好姊妹金喜善能再次同台演戲的難得機會。（編輯：薛羽彤）
 

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