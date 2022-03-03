全台停電 中市受影響用戶達41萬多戶

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台中市政府表示，受停電影響，台中市上午有56處路口號誌燈故障，警方派出400人力指揮交通；電梯受困有5件已排除，台中捷運正常營運。6處委外停車場自動系統發生問題，已改人工收費；教育局有2所學校因電力中斷無法製作營養午餐，已調度其它廠商緊急協助。
交通局說，針對多數行政區受停電影響而有路口號誌斷電情形，台中共有58處路口號誌佈設UPS(不斷電系統)，已有4處(大雅交流道周邊，環中/中清，大雅交流道/環中，中清/大雅交流道，環中東/復興)啟用，其餘路口協請警力協助指揮車流。
經發局表示，目前收到停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、台中工業區(11、37及42路)、豐洲、太平、關連大甲幼獅等工業區及轄管5處商圈(大雅學府、豐原復興、梧棲、大里、東海藝術街周邊)停電；總計停電饋線有170條，受影響用戶達41萬5000多戶，之後各區域陸續復電。此外，中科園區電力降載，其餘精密科學園區、大里工業區、中港及潭子產業園區皆無停電，台電公司陸續查修中。
市場方面，大雅市場、豐原市場及沙鹿市場沙田路及新興街1樓店鋪區受停電影響，大肚市場、清水第一、清水第二、梧棲第二市場有停電但已復電，其餘市場供電正常；此外，衛生局補充，台中市20家急救責任醫院均未受影響。
對於台電表示，已於今日11時28分恢復台中供電，但有些電器裝置啟動需要時間，盧秀燕決議暫不裁撤二級應變中心，要求各局處加強巡檢、密切注意，持續掌握復電狀況，提醒市民若有相關停電狀況可打1999通報，市府將加速派員處理。
外界關心台中火力電廠是否提高發電量？盧秀燕會後受訪說，事故原因、各電廠發電狀況，會持續向台電了解，第一時間救災要緊，長期台灣的能源問題等，後續再進行檢討。