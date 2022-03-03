全台停電 中市受影響用戶達41萬多戶

全台今 (3) 日上午各地發生停電事故，台中市長盧秀燕指示，市府各局處立即處置， 11 時在市府召開緊急應變會議，開設緊急應變中心，要求交通局、警察局加強派員指揮交通，消防局加強處置市民受困電梯等情事，台電表示，台中市已在上午 11 點 38 分恢復供電。盧秀燕表示，儘管台中市已恢復供電，不過二級應變中心暫不裁撤。

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台中市政府表示，受停電影響，台中市上午有 56 處路口號誌燈故障，警方派出 400 人力指揮交通；電梯受困有 5 件已排除，台中捷運正常營運。 6 處委外停車場自動系統發生問題，已改人工收費；教育局有 2 所學校因電力中斷無法製作營養午餐，已調度其它廠商緊急協助。

交通局說，針對多數行政區受停電影響而有路口號誌斷電情形，台中共有 58 處路口號誌佈設 UPS( 不斷電系統 ) ，已有 4 處 ( 大雅交流道周邊，環中 / 中清，大雅交流道 / 環中，中清 / 大雅交流道，環中東 / 復興 ) 啟用，其餘路口協請警力協助指揮車流。



經發局表示，目前收到停電區域有清水、大肚、大甲、豐原、烏日、龍井、北屯、南屯、台中工業區 (11 、 37 及 42 路 ) 、豐洲、太平、關連大甲幼獅等工業區及轄管 5 處商圈 ( 大雅學府、豐原復興、梧棲、大里、東海藝術街周邊 ) 停電；總計停電饋線有 170 條，受影響用戶達 41 萬 5000 多戶，之後各區域陸續復電。此外，中科園區電力降載，其餘精密科學園區、大里工業區、中港及潭子產業園區皆無停電，台電公司陸續查修中。



市場方面，大雅市場、豐原市場及沙鹿市場沙田路及新興街 1 樓店鋪區受停電影響，大肚市場、清水第一、清水第二、梧棲第二市場有停電但已復電，其餘市場供電正常；此外，衛生局補充，台中市 20 家急救責任醫院均未受影響。



對於台電表示，已於今日 11 時 28 分恢復台中供電，但有些電器裝置啟動需要時間，盧秀燕決議暫不裁撤二級應變中心，要求各局處加強巡檢、密切注意，持續掌握復電狀況，提醒市民若有相關停電狀況可打 1999 通報，市府將加速派員處理。