受烏克蘭人感動　辜寬敏反思：台灣人欠缺「國家意識」

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辜寬敏說，當今台灣最欠缺的，就是自己長年推動的「台灣人意識」、「國民意識」與「國家意識」。一個國家固然面對民生經濟、外交內政的種種挑戰。然而，從歷史經驗而言，「國家意志」才是國家及其民族是否偉大的重中之重。
辜寬敏認為，本次烏克蘭事件讓國際輿論紛紛類比烏克蘭與台灣之關聯性，而台灣國內也有少部分親中份子大肆宣揚「今日烏克蘭，明日台灣」、「不要挑釁中國」等言論，令人看破手腳與不恥。
辜寬敏強調，台灣之於烏克蘭，根本差異在於台灣與中國間存在台灣海峽，而烏克蘭與俄國間則是陸地相連，在軍事上的本質有極大差異，而在國際經貿地位更不可同日而語。此番不以台灣人將來為中心、背離台灣主流民意的言論，注定在台灣沒有未來。
另外，辜寬敏也說，由於本次烏克蘭事件與先前香港反送中事件，國際社會已清楚看到專制政權對於民主國家的危害，極權體制不但對於國際條約蔑視，也對國際間的和平有極大的威脅。
辜寬敏說，台灣對於亞洲，甚至是全世界的和平與發展影響甚鉅。一旦台灣變成中國的領土，在日本、韓國的美軍首當其衝，進而影響世界的和平與穩定。近日美方有前國務卿龐佩奧與拜登特使團來訪，充分映證台灣國際地位之重要性。
辜寬敏表示，自己一向主張，台灣的將來應由台灣人決定，而「國家正常化」則是台灣政府與人民不可迴避的歷史任務，其具體表現就在制定符合台灣的新憲法。