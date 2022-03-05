不屑當俄第一夫人？寧嫁小20歲嫩夫　蒲亭的「神秘前妻」

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1999年，仕途平步青雲的蒲亭，獲得時任俄羅斯總統葉爾欽（Boris Yeltsin）任命為總理，同年12月31日又受命成為代理總統，之後陸續贏得2000年、2004年、2012年的總統選舉，柳德米拉也因此成為總統夫人；在2008年5月8日至2012年5月7日，蒲亭短暫轉任總理期間，則為總理夫人。
不過，雖然貴為第一夫人，柳德米拉在俄國政治舞台上卻始終保持低調，除了必要的禮儀場合以外，她一般都會避免成為眾人的焦點，鮮少公開亮相，而她在公眾面前的表現，多半也是限制在發表支持蒲亭的言論上。
由於蒲亭非常注重隱私，加上柳德米拉的神秘，外界對她的狀況有如霧裡看花，只知道當地盛傳2人其實早已分居，而在他們維持婚姻關係的30年裡，有關蒲亭的桃色傳言則一直不算少。
在被列入蒲亭花名冊的女人當中，有曾被譽為俄國最美體操運動員的阿林娜·卡巴耶娃（Alina Maratovna Kabaeva）、美艷情婦克里沃諾吉赫（Svetlana Krivonogikh），以及從艷諜轉型爲名模的查普曼（Anna Chapman）等人，她們當中有些人甚至被傳已為蒲亭生下非婚生子女。然而對外界的一切疑問，無論是蒲亭還是柳德米拉，始終都保持沉默，從未予以承認。
2013年6月6日，蒲亭夫婦在克里姆林宮觀看芭蕾舞演出後，突然宣布決定離婚的消息，結束了外界多年來關於他們關係的諸多揣測，離婚的理由則是，蒲亭公務繁忙，2人聚少離多，孩子們也都長大了，而柳德米拉也始終無法適應第一夫人受到的大量關注。2014年4月，克里姆林宮證實2人的離婚已經敲定。
蒲亭與柳德米拉離婚後，仍然禁止外界更多了解他的感情生活，只說與前妻保持友好關係，2人也都經常和孩子們碰面，而柳德米拉則徹底消失在公眾視野。
僅僅過了2年，2015年時就有外媒踢爆，柳德米拉已改嫁給小自己20歲的非營利組織主席奧切列德內（Artur Ocheretny），一起住在法國昂格雷（Anglet）1間價值近千萬美元的豪宅裡，不但可以欣賞美麗海景，高爾夫等高級運動設施也樣樣齊備。
外界無從得知，這棟豪宅是由奧切列德內獨立購買，還是柳德米拉也有贊助，甚至是否由柳德米拉負擔大部分的費用，但對於褪下第一夫人光環的柳德米拉來說，能夠遠離充滿權力鬥爭的克里姆林宮，還有可能已出軌多年的前夫，隱身在法國海岸小鎮自在生活，或許才是她下半生真正想追求的。