一起走！印女帶哈士奇自烏克蘭逃難 搭機遭阻攔拒放棄牠
毛小孩也是家人！俄羅斯與烏克蘭持續對立中，許多婦幼陸續逃出烏克蘭到鄰國避難，一名在烏克蘭留學的印度女孩則是心繫著愛犬，拒絕將牠留下獨自逃難，沒想到卻在途中遇到許多困難！
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 15:00:49
根據外媒報導，這名現年20歲的女孩Arya Aldrin來自印度喀拉拉邦伊杜基區，目前是烏克蘭MBBS 2年級學生，她在一年半前遇見了哈士奇「Saira」，一人一狗在異鄉相依為命，感情非常要好。而在俄烏戰爭開打前，Arya早已先申請好Saira的護照以及相關文件，以備她需要隨時帶牠離開，果真在戰火開打後，Arya必須帶Saira撤離烏克蘭，準備搭機返回印度。
Arya與2名室友從烏克蘭中西部的所在地Vinnytsia文尼察離開，預計行經約650公里前往羅馬尼亞。公車將她們送到離機場大約20公里外的地方，三人再一起帶著Saira抵達機場，Arya表示為了帶著愛犬，把行李中的衣物、食物與水都丟了，只留下Saira的部份。豈料就在抵達機場時，遇見烏克蘭士兵將她攔住，表示因為現在是特殊包機情況，無法讓她帶著狗狗搭機離開！
Arya不僅秀出相關文件，也堅定地向烏國士兵表示自己絕對不會留下Saira獨自離開，幸好士兵們了解Saira對Arya的重要性後，就不再反對。而Arya的一位親戚也證實她與Saira已經順利抵達羅馬尼亞，正準備Saira與自己的相關文件，預計這幾天就會回到印度！消息曝光後Arya家鄉的喀拉拉邦教育部長V Sivankutty在臉書讚揚：「Arya來自Vandiperiyar，她正從戰場回到印度，卻沒有放棄她的狗狗。這一切都是來自愛的付出， 世人以愛尋老。」（編輯：陳珮瑜）