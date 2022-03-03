18歲女偶像出道前「做爸爸活」維生 價碼1小時3000元
日本女團乃木坂46宣布加入新成員，18歲的中西阿爾諾擊敗萬名對手脫穎而出，將擔任團體新專輯C位（中心角色）出道，但她近期被爆出曾做過「爸爸活」，經紀公司不予回應。
記者陳雅蘭/綜合報導
2022-03-03 15:11:40
根據《週刊文春》報導，中西阿爾諾是乃木坂46五期生新C位，她出道前就是小有名氣的模特兒，接拍1小時3000日圓（約台幣740元）起跳，因可愛外表迅速在攝影界成名，一名30歲男子看到照片後覺得她很可愛，便透過社群網站私訊中西阿爾諾約會。
中西阿爾諾答應赴約，2人見面後男生立即支付2小時6000日圓（約台幣1470元）酬勞，而餐費另計，也是由該男買單「當然所有的飯錢都是我付的」。中西阿爾諾事後還有與該男見面，有一次約會3小時包含唱歌吃飯總計9000日圓，但該男表示他們沒發生性關係，質疑「這算不算爸爸活」，之後中西阿爾諾越來越紅，2人才斷了聯繫。
對於中西阿爾諾曾接拍以及私生活謠言，經紀公司未給任何回應，管理乃木坂46的相關人士則表示，網路謠言都不是事實。
「爸爸活」意指女性與中年男子的交易關係，年長男性會以金錢、奢侈品來換取女性陪伴，其中包含性服務，但非必須，部分女性會稱這些中年男為「爸爸」，而一位女生可有多位爸爸。