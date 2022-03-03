台中女大生命案！房租分攤起爭執 港女傷同學後尋短身亡
台中市今（3）日驚傳一起女大生命案，在逢甲商圈附近租屋同住的龔姓、林姓兩位女大生，是台中某大學的同學，兩人本來感情甚篤，但近來因房租分攤問題起爭執，香港籍學生龔女要求林女搬走未果，兩人爆發衝突後龔女持刀砍傷林女，隨後疑似反鎖房門在內輕生，送醫急救後宣告不治。警方已封鎖現場調查，將持續釐清案情。
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 15:26:11
據了解，今日凌晨將近1點時，兩位女大生在住處發生激烈爭執，龔女要求林女搬走未果，憤而持刀攻擊林女，林女被龔女砍傷後自己逃出住處報警，警方到場查看時，發現兩人住處已被從內反鎖，警方會同消防人員破門而入發現龔女疑似尋短輕生，送醫後不治身亡。而林女也由警方協助送醫，治療後目前沒有生命危險。
警方表示，不排除龔女傷人後畏罪輕生，但整起案發經過與行兇和輕生的動機，仍將進一步調查釐清，並請檢方會同法醫相驗遺體。（編輯：倪浩軒）
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