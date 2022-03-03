「他只是被嚇壞的孩子啊！」 俄兵投降反被款待難掩熱淚
俄羅斯向烏克蘭開火屆滿一周，國際政府與民間不斷高喊反戰口號，但蒲亭卻強硬的不願下達停火指令，但實際上，就連俄羅斯士兵或許都不曉得自己為何而戰。根據外媒報導，烏克蘭總統澤倫斯基表示，這周以來俄羅斯軍隊士氣「持續低落」，有烏克蘭平民提供棄械投降的俄羅斯大兵茶、食物，還讓他們跟媽媽打視訊電話，士兵難掩激動情緒落淚。澤倫斯基表示，「他們不是強國底下的一枚旗子，他們只是嚇壞的孩子」。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-03 15:26:22｜2022-03-03 16:39:10
根據英國《每日郵報》報導，不少俄羅斯大兵受俘後表示，他們以為自己只是在邊境地區進行軍事演習，並不知道是要入侵烏克蘭，一旦發現自己是要來作戰時，就被告知如果拒絕參戰，就成為了「國家的敵人」，還有可能會直接被槍殺，被當成砲灰的感覺讓這群大兵士氣低落。
烏克蘭總統澤倫斯基指出，自從開戰至今有9000名俄羅斯士兵在炮火下犧牲。如果這個數字無誤，這將會是二戰以來最快速的軍力損失；這周以來，俄羅斯軍隊的士氣持續低落，烏克蘭國防部昨（2）日決定，若俄國大兵的母親們願意親自來烏克蘭首都基輔，就會把被俘虜的兒子交還給她們。
此外，烏克蘭《基輔獨立報》也表示，烏克蘭平民現在會提供自願棄械或被俘虜的俄羅斯大兵熱茶與食物溫飽，還提供他們跟媽媽打視訊電話的機會，在烏克蘭當局許多上傳至社群平台的影片畫面中，可以看到士兵們對著鏡頭那端的家人流淚報平安，並稱自己「不知道為什麼要來這裡」。
這部影片也迅速在俄烏之間爆紅，畫面裡替俄國大兵拍拍背、提供熱茶糕點的烏克蘭婦女們被讚譽富含人道精神，也有不少人訝異這些影片當中的俄國士兵竟然都如此年輕；其他片段中也有俄羅斯士兵對戰爭感到沮喪，代表莫斯科軍隊「十足混亂」，也有俄國軍人因為糧食、補給油短缺和遲到而大發脾氣「我們已經在這裡等三天了！到底什麼時候準備好？」。
此外，報導也提到烏克蘭國防部提供了聯絡電話與地址，表示「我們烏克蘭人不像蒲亭，絕對不會向婦女和投降士兵們出手！我們在基輔等著你來迎接孩子回家」，同時也向俄軍們喊話「投降吧！投降然後回家吧！」。