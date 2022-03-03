負債上千億公司化穩虧？王國材揭台鐵「金雞母」

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王國材指出，公司化是全世界的趨勢，然後這個是很多這個各界民間大家的相同的一些看法，其實兩者最大的差別就是負債認定上的差別，「好像我把台鐵的資產都搶了」，台鐵資產總共為7260億，未來公司化的資本額則是3505億，而交通部拿走的3399億則是路線、橋樑、隧道等基礎硬體「這些舊有的、無法有生產行為的基礎設施，由交通部來負擔，我如果把所有7260億當作台鐵的資本額，每年光折舊費用就是50億」，之後這些資產部分會無償提供台鐵使用，部分是租給台鐵，中央的處理方式其實對於台鐵公司是好的。
台鐵的國有非營業土地，包含河川地、林木的等等，交還國產署，而另外則有「移撥基金」，王國材指出，交通部希望拿台北機廠、高雄港站與台北特經區的E1、E2，這三塊地，台北機廠目前由文化部承租，高雄港也是有租金收入，我們希望藉由這些土地的租金來補足交通部借給台鐵的公司化基金。
另外，台鐵過去很多車站用地，旁邊的宿舍、倉儲地都被荒廢，未來可以藉由公司化條例活化台鐵的資產，「除了政府幫台鐵付出，台鐵也要自立自強」，王國材說，目前台鐵7千多億是帳面上的價值，但市值可是幾倍，具有價值的車站基地，未來都是台鐵的金雞母，從副業開發和資產開發來看會是未來很主要的收入來源，「台鐵需要『老幹新枝』」，很多車站的土地其實都荒廢，透過這次公司化法規的鬆綁，希望未來能真正做到資產活化。