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負債上千億公司化穩虧？王國材揭台鐵「金雞母」

▲王國材指出，台鐵握有「金雞母」，藉由公司化設置條例後，許多閒置的資產將會成為台鐵未來的主要收入來源。圖為台北車站。（示意圖／NOWnews資料照）
▲王國材指出，台鐵握有「金雞母」，藉由公司化設置條例後，許多閒置的資產將會成為台鐵未來的主要收入來源。圖為台北車站。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-03-03 15:28:48

交通部今（3）日上午於行政院院會報告「國營台灣鐵路股份有限公司設置條例」草案，並正式送立院審查，台鐵公司在即，不過上千億負債該如何解決？交通部長王國材今日接受資深媒體人黃光芹訪問指出，在該條例中，許多營運、維修、建設等均由中央負擔，且台鐵握有「金雞母」，藉由公司化設置條例後，許多閒置的資產將會成為台鐵未來的主要收入來源。

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台鐵公司化最大爭議莫過於長期積累的鉅額負債該如何分開？王國材指出，工會希望中央全包4208億元的債務，不過現在真正的借款約1484億，剩下的快3千億則包含員工的退撫金支出，交通部已每年編列57.8億持續支應中，再者則是遞延負債，例如鐵路立體化後的資產，每一年的折舊，是資產對列項目，而非負債，再來則是工程付款或是購買設備等等，這些也是既有交通部的預算，因此要看台鐵的負債其實是1484億元。

王國材指出，公司化是全世界的趨勢，然後這個是很多這個各界民間大家的相同的一些看法，其實兩者最大的差別就是負債認定上的差別，「好像我把台鐵的資產都搶了」，台鐵資產總共為7260億，未來公司化的資本額則是3505億，而交通部拿走的3399億則是路線、橋樑、隧道等基礎硬體「這些舊有的、無法有生產行為的基礎設施，由交通部來負擔，我如果把所有7260億當作台鐵的資本額，每年光折舊費用就是50億」，之後這些資產部分會無償提供台鐵使用，部分是租給台鐵，中央的處理方式其實對於台鐵公司是好的。

台鐵的國有非營業土地，包含河川地、林木的等等，交還國產署，而另外則有「移撥基金」，王國材指出，交通部希望拿台北機廠、高雄港站與台北特經區的E1、E2，這三塊地，台北機廠目前由文化部承租，高雄港也是有租金收入，我們希望藉由這些土地的租金來補足交通部借給台鐵的公司化基金。

另外，台鐵過去很多車站用地，旁邊的宿舍、倉儲地都被荒廢，未來可以藉由公司化條例活化台鐵的資產，「除了政府幫台鐵付出，台鐵也要自立自強」，王國材說，目前台鐵7千多億是帳面上的價值，但市值可是幾倍，具有價值的車站基地，未來都是台鐵的金雞母，從副業開發和資產開發來看會是未來很主要的收入來源，「台鐵需要『老幹新枝』」，很多車站的土地其實都荒廢，透過這次公司化法規的鬆綁，希望未來能真正做到資產活化。
 

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