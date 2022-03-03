台灣解封速度比國外慢？專家：跳下來不摔死也會被罵死

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陳時中提到，像香港、韓國有許多人染疫，未來解封速度就會較快，但不希望台灣有這樣突發性的疫情，因此會把我國解封時間拉長一點，速度稍微慢一點，相信民眾也不希望台灣疫情大爆發，這樣對社會的衝擊跟壓力也太大。
林應然認為，台灣屬於保守派，過去防疫成績斐然，有兩次清零成果，因此政府期待能再清零，然而現在面對的是新型變異株Omicron，並非Alpha或是Delta，許多民眾可能是輕症或是無症狀，除非全數普篩隔離，否則難以清零。
林應然直言，台灣政府保守，且解封後勢必病例數會增加，因此不會像國外大解封，會走台階下來，「一次跳下來，不摔死也會被在野黨罵死」，因此要讓人民慢慢適應，人民也會因為清零對經濟生活限制多，而配合政府逐步解封。
被問及若是台灣大解封後會成為香港翻版嗎？林應然評估，香港多接種科興疫苗，效果不如台灣接種的AZ、BNT或是莫德納佳，且台灣民風保守，在戴口罩、勤洗手、實聯制等防疫措施都做得不錯，病例數可能會稍微增加，但不會造成大流行。
林應然提醒，政府應不要一直看感染人數，沒有意義，而是要留意住院、重症、死亡人數，若是感染者都是輕症或是無症狀，沒有必要限制民生經濟，還要停課停班。
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