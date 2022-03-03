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台灣解封速度比國外慢？專家：跳下來不摔死也會被罵死

▲衛福部長陳時中今（3）日於疫情記者會中表示，與外國同樣大解封，對台灣社會的衝擊跟壓力太大，因此會把解封時間拉長。（示意圖／記者許若茵攝）
▲衛福部長陳時中今（3）日於疫情記者會中表示，與外國同樣大解封，對台灣社會的衝擊跟壓力太大，因此會把解封時間拉長。（示意圖／記者許若茵攝）

記者許若茵／台北報導

2022-03-03 15:59:17

衛福部長陳時中今（3）日於疫情記者會中表示，與外國同樣大解封，對台灣社會的衝擊跟壓力太大，因此會把解封時間拉長。對此，中華民國基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時認為，台灣是保守派，若大解封個案數增加，不摔死也會被在野黨罵死，不過我國接種疫苗良好，防疫措施也都做很好，未必會成為香港翻版。

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今疫情記者會中，陳時中表示，若想與外國有同樣解封程度，就要有相同程度的疫情，不過陳也直言，「我不希望這樣」，希望透過放慢解封速度，讓疫情維持平穩，不會呈現指數型成長。

陳時中提到，像香港、韓國有許多人染疫，未來解封速度就會較快，但不希望台灣有這樣突發性的疫情，因此會把我國解封時間拉長一點，速度稍微慢一點，相信民眾也不希望台灣疫情大爆發，這樣對社會的衝擊跟壓力也太大。

林應然認為，台灣屬於保守派，過去防疫成績斐然，有兩次清零成果，因此政府期待能再清零，然而現在面對的是新型變異株Omicron，並非Alpha或是Delta，許多民眾可能是輕症或是無症狀，除非全數普篩隔離，否則難以清零。

林應然直言，台灣政府保守，且解封後勢必病例數會增加，因此不會像國外大解封，會走台階下來，「一次跳下來，不摔死也會被在野黨罵死」，因此要讓人民慢慢適應，人民也會因為清零對經濟生活限制多，而配合政府逐步解封。

被問及若是台灣大解封後會成為香港翻版嗎？林應然評估，香港多接種科興疫苗，效果不如台灣接種的AZ、BNT或是莫德納佳，且台灣民風保守，在戴口罩、勤洗手、實聯制等防疫措施都做得不錯，病例數可能會稍微增加，但不會造成大流行。

林應然提醒，政府應不要一直看感染人數，沒有意義，而是要留意住院、重症、死亡人數，若是感染者都是輕症或是無症狀，沒有必要限制民生經濟，還要停課停班。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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