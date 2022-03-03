蓬佩奧來台目睹全台大停電！高虹安痛批：丟臉丟到國外去
全台供電不穩，繼昨日台南永康區6000戶停電後，今（3）日全台也發生大停電，連今日上午美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）到總統府拜會蔡英文總統，也因為停電導致交通號誌故障，都得出動警察交管才能順利抵達，蓬佩奧前往總統府授勳的臉書直播也因停電取消。台灣民眾黨立委高虹安批評，「丟臉丟到國外去」。
記者呂炯昌／台北報導
2022-03-03 16:07:40
高虹安表示，去年底公投過後， 鴻海集團創辦人郭台銘曾提出警告，台灣在 2022 恐面臨缺電危機，但經濟部長王美花卻仍信誓旦旦表示「今年的電源設備等等，原本就有準備了」，還說可以「賭雞排」。王美花的保證言猶在耳，但才不過三個月，台灣卻又重演停電夢魘。行政院與執政黨從上到下卻依然將停電責任怪罪到台電、電廠設備上，絲毫不正視明明才剛進入春天，台電就已經亮出「供電吃緊」的黃燈。這種「無事就吹」、「出事就推」的態度，完全無法讓人接受。
高虹安表示，辦公室同仁聯絡台電，得到的回覆是，此次停電是因為興達電廠開關廠事故，導致龍崎以南變電所跳電。事故發生當時系統備轉容量率達 24.61%，但全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載。台電不斷將興達電廠老舊機組延役，是不是因為電力不足，如果汰舊換新會有空窗期導致電力供給出現缺口？每次大規模停電，行政院與台電往往將過錯歸咎於電網脆弱、電廠設備故障，到底台灣的電網與電廠出現了什麼樣的問題？
高虹安指出，今天的全國大停電，不僅成為日本推特網友熱議的話題，又讓蓬佩奧親眼目睹台灣供電的不穩定。台灣身為全球重要的科技與製造供應鏈，「這次的停電可以說是讓台灣丟臉丟到國外去。」
高虹安強調，新的會期將要求台電全面檢討台灣的電網穩定度與用電供需平衡問題。發電用電是科學議題，「愛台灣」和「抗中保台」的政治口號是無法發出任何一度電來的，我們必須一同正視台灣近年來一再大規模停電的問題，不要上演台灣版的「千萬別抬頭」。政府不停講著電力豐沛的理想，卻讓民眾活在隨時會停電的骨感現實中。