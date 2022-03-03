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鴻海Model T高雄交車　陳其邁：打造智慧電巴基地

▲首輛MODEL T電動公車3月16日起行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車至義享天地沿路停靠4站。（圖／經發局提供）
▲首輛MODEL T電動公車3月16日起行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車至義享天地沿路停靠4站。（圖／經發局提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2022-03-03 15:55:38

鴻海集團旗下鴻華先進科技今（3）在高雄市政府前廣場舉辦首部電動巴士「MODEL T」交車儀式，將自本月中開始行駛高鐵左營站至義享天地間路線。參與見證交車的高雄市長陳其邁表示，未來市府將在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，更要結合智慧城市發展，打造全球最重要的智慧電巴生產基地，同時也是智慧交通最重要的生產城市。

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▲鴻海集團董事長劉揚偉（左）交付電巴方向盤予三地集團執行長鍾育霖(右)，由高雄市副市長羅達生見證交車儀式。（圖／經發局提供）
▲鴻海集團董事長劉揚偉（左）交付電巴方向盤予三地集團執行長鍾育霖(右)，由高雄市副市長羅達生見證交車儀式。（圖／經發局提供）
鴻海董事長劉揚偉表示，今天正式交車是鴻華先進投入電動車產業以來一個最重要的里程碑，由於MODEL T的概念、設計與製造都在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH開放電動車聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業佈局陸續開展。

三地集團執行長鍾育霖則感謝鴻華先進在電動車產業的投入與努力，他強調，MODEL T是三地加快推動零排放公共交通的開始，未來將傾全力串連旗下各事業體，透過積極發展綠能光電、能源儲備、電車充電及綠電憑證等具體行動，持續投入資源打造綠色交通的新能源世代。

▲高雄市長陳其邁表示未來將在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，打造全球最重要的智慧電巴生產基地。（圖／經發局提供）
▲高雄市長陳其邁表示未來將在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，打造全球最重要的智慧電巴生產基地。（圖／經發局提供）
高雄陳其邁表示，近年高雄努力推動電巴、智慧運輸、智慧交通、智慧城市發展，未來市府也絕對會在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，結合智慧城市發展，打造全球最重要的智慧電巴生產基地，同時也是智慧交通最重要的生產城市，也要感謝三地集團站在城市永續發展角度，率先使用電動巴士作為大眾交通載具，「選擇高雄絕對是最佳的選擇」。

高市府指出，首輛MODEL T電動公車3月16日起行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車，沿大中二路、民族一路、天祥二路、新莊仔路、博愛路、龍德新路、自由路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、義享天地等站，往返時間約50分鐘、營運里程約14公里，後續將評估60、橘12等高運量路線需求，規劃更多電巴陸續上路。

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