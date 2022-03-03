鴻海Model T高雄交車 陳其邁：打造智慧電巴基地
鴻海集團旗下鴻華先進科技今（3）在高雄市政府前廣場舉辦首部電動巴士「MODEL T」交車儀式，將自本月中開始行駛高鐵左營站至義享天地間路線。參與見證交車的高雄市長陳其邁表示，未來市府將在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，更要結合智慧城市發展，打造全球最重要的智慧電巴生產基地，同時也是智慧交通最重要的生產城市。
記者鄭婷襄／高雄報導
2022-03-03 15:55:38
鴻海董事長劉揚偉表示，今天正式交車是鴻華先進投入電動車產業以來一個最重要的里程碑，由於MODEL T的概念、設計與製造都在台灣，超過65%以上零組件皆由MIH開放電動車聯盟成員和台灣供應商所提供，高雄是MODEL T的第一站，未來將結合鴻海集團全球電動車產業佈局陸續開展。
三地集團執行長鍾育霖則感謝鴻華先進在電動車產業的投入與努力，他強調，MODEL T是三地加快推動零排放公共交通的開始，未來將傾全力串連旗下各事業體，透過積極發展綠能光電、能源儲備、電車充電及綠電憑證等具體行動，持續投入資源打造綠色交通的新能源世代。
高雄陳其邁表示，近年高雄努力推動電巴、智慧運輸、智慧交通、智慧城市發展，未來市府也絕對會在政策和投資環境上扮演鴻海最強的夥伴，結合智慧城市發展，打造全球最重要的智慧電巴生產基地，同時也是智慧交通最重要的生產城市，也要感謝三地集團站在城市永續發展角度，率先使用電動巴士作為大眾交通載具，「選擇高雄絕對是最佳的選擇」。
高市府指出，首輛MODEL T電動公車3月16日起行駛於新增的「24區間車」路線，每天上午7時至下午18時30分從高鐵左營站發車，沿大中二路、民族一路、天祥二路、新莊仔路、博愛路、龍德新路、自由路行駛，沿途停靠文藻外語大學、漢神巨蛋、捷運凹仔底站、義享天地等站，往返時間約50分鐘、營運里程約14公里，後續將評估60、橘12等高運量路線需求，規劃更多電巴陸續上路。