地質系歌手無法預言停電 炎亞綸將問題「拋給郭台銘」
炎亞綸7年前在花蓮大地震後，曾提出「下雨地震說」並多次預言成功，前陣子也透露「年後還會有地震」，果真再度命中，讓網友們紛紛直呼：「炎P是對的！」還被封為「地質系歌手」。今（3）日一早全台無預警停電，ATM、輕軌、高捷等都受到影響，還是發生在上班尖峰時間，難免引發民怨，而炎亞綸稍早出席節目《來吧！營業中》記者會時，被問到是否也能預測停電，他幽默的回答方式讓全場笑翻。
記者侯家瑜/台北報導
2022-03-03 16:27:33｜2022-03-03 16:41:18
炎亞綸「神預言」地震多次，今天全台一早大停電，就有網友好奇他是否也能預言，對此，炎亞綸笑說：「我是用帥發電，但這要問郭董吧？」事實上，鴻海創辦人郭台銘在去年12 月四大公投案皆未通過時，就曾脫口「明年（2022）一定會缺電」，坦言既然大家都已經做了決定，將來就不要埋怨，要對缺電做準備，此話讓網友們直呼郭台銘根本是先知。
節目《來吧！營業中》今天一早就在石門拍攝地舉行媒體探班記者會，擔任店長的庹宗康率領5位員工一同現身，包括姚元浩、炎亞綸、鬼鬼、楊銘威、顏佑廷，分享餐廳籌備期遇到的故事。庹宗康透露抵達拍攝地的第一天，就非常後悔接下節目，因為環境太過惡劣，需要花時間適應，不過他認為這次的組合非常新鮮，給整個團隊打了滿分，期待每一位員工在經營餐廳時，能擦出許多不一樣的火花。
庹宗康坦言拍攝初期，需要管理好整個團隊，因為大家還在磨合，難免引發衝突，由於身為領導者，又比其他人年長，所以時常擔任「和事佬」的角色。庹宗康也表示其中情緒最難控制的是獅子座鬼鬼，因為她是唯一的女生，需要想另外一個方式溝通，而鬼鬼則說顏佑庭、楊銘威私下非常溫暖，都會給她安慰和鼓勵。