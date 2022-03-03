「人民不欠缺部長的雞排！」 侯友宜：要的是穩定的電力
今（3）日上午因為高雄興達電廠開關廠事故，導致全台灣大停電。外界也質疑停電主因是否與缺電有關，且去年經濟部長王美花曾經承諾，若台灣缺電將會「發雞排」。對此新北市長侯友宜今日下午表示，人民需要的是穩定的電力，最不欠缺的就是部長的雞排，「像人民這次停電以後，家裡冰箱如果放有雞排都壞掉了啦！所以不是雞排問題，是電的問題。」
記者丁上程／台北報導
2022-03-03 16:09:49｜2022-03-03 16:11:59
今日上午大停電後，侯友宜表示，新北市應變中心第一時間就進行指揮調度，快速指揮各區救災體系進行工作，交通號誌的停擺部分，也請交警到現場進行指揮，事後也針對相關電力受損較為嚴重的特殊案例進行掌握，並且指揮警消與區公所出勤，盼能在第一時間解決問題。
而針對停電的情況，外界將矛頭直指去年曾承諾台灣不會缺電的經濟部長王美花，更要求她兌現承諾「發雞排」，對此侯友宜表示，人民最需要的是穩定的電力，最不欠缺的就是部長的雞排。「像這次停電以後，民眾家裡如果冰箱裡有放雞排，那肯定都壞掉了。」侯友宜直言，不是雞排的問題，而是電的問題，因此希望王美花能記得，大家要的不是雞排而是電。