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教貓咪學指令！牠愣4秒「伸頭爽睡」　奴嘆：握手變饋手

▲日本一名飼主想教貓咪「握手」，沒想到反被貓咪當枕頭使用！（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲日本一名飼主想教貓咪「握手」，沒想到反被貓咪當枕頭使用！（圖／Twitter帳號sucomaru0522）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 16:20:34

想教貓皇學口令，那可要看牠本人願不願意啊！大部份的飼主都有一種想法，就是希望毛小孩能聽懂一些指令以增加互動，不過日本這隻貓咪的配合方式相當奇特，網友們看了都忍不住笑說：「奴才太天真了！」

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▲「Suko maru（スコまる）」即將年滿1歲，喜歡當飼主的小跟班。（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲ 「Suko maru（スコまる）」即將年滿1歲，喜歡當飼主的小跟班。（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
這隻擁有漂亮長毛的貓咪叫做「Suko maru（スコまる）」，是個即將年滿1歲的男孩，個性愛撒嬌又黏人，有時也會調皮搗蛋亂撥飼主的物品。日前飼主在Youtube頻道上看見別人家的貓咪會握手，因此也想教Suko maru學指令，沒想到當飼主將手伸向愛貓表示要握手時，Suko maru起先呆了幾秒，隨後就直接將下巴放在手上，瞇起眼睛把奴才的手當成「饋頭神物」啦！

▲飼主日前看到網路影片有貓咪會握手，因此也想教Suko maru。（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲飼主日前看到網路影片有貓咪會握手，因此也想教Suko maru。（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲飼主將手放到牠面前，牠猶豫了幾秒鐘……（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲飼主將手放到牠面前，牠猶豫了幾秒鐘……（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲Suko maru：J個饋頭剛剛好，蘇湖啊！（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲Suko maru：J個饋頭剛剛好，蘇湖啊！（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲原來牠將常在電腦桌前將飼主的手當成枕頭饋，一看見飼主伸手當然要將下巴放上去囉！（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
▲原來牠將常在電腦桌前將飼主的手當成枕頭饋，一看見飼主伸手當然要將下巴放上去囉！（圖／Twitter帳號sucomaru0522）
飼主哭笑不得地表示其實已經與Suko maru練習了幾個月，但是貓皇經常在自己打電腦時將手當成枕頭睡，因此可能將「伸手」當成是「饋頭」的信號。影片分享在推特上短短10天就已吸引超過140萬人次觀看，許多網友都紛紛笑說：「貓皇果然選擇做自己」、「放下巴這也是指令的一種啦」、「自動送上靠枕當然要饋一下啊」、「貓：這是放下吧的好地方」、「很懂用的貓咪」現在一起來看這段影片吧！（編輯：陳珮瑜）


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