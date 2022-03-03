台灣缺電王美花就發雞排？柯文哲：在哪發我也要去領一份
全台各地今（3）日上午出現大停電的情況，台灣缺電與否的問題，也再度引發各界討論。經濟部長王美花在去年曾經表示，台灣並無缺電的情況，甚至願意為此「賭雞排」。而今日大規模停電後，外界也要求王美花應當兌現承諾。對此台北市長柯文哲今日下午受訪時，面對「雞排」議題，他笑著表示「呵呵呵，在哪裡發我也要去領一份。」
記者丁上程／台北報導
2022-03-03 16:38:09
柯文哲今日上午受訪時，表示這已經是總統蔡英文任內的第四次大停電，事情發生後，雙北都有啟動很多緊急應變的措施，並開設二級的應變中心因應，處理受困在電梯裡的民眾；緊急該做的事情地方政府會做，但長期很清楚「缺電是個問題！」因此從能源到產業的結構，大家都很清楚「我們不需要解釋、發現問題的人，但需要解決問題的人！」
而今日下午柯文哲參與台灣永續峰會，會後媒體詢問因為停電的緣故，外界將矛頭指向過去曾直言台灣不會缺電的王美花，甚至要求她兌現「發雞排」的承諾。對此柯文哲笑著表示自己也要去領一份，甚至詢問記者「在哪裡發？」
記者追問現階段也出現要求王美花下台的聲浪，柯文哲則表達反對立場，並強調，官員們做事比較重要，「動不動就要人家下台，官員會耗損太快。」至於上午表示總統蔡英文任內太常發生停電的說法，柯文哲也直言政府應該要好好面對問題，「我跟你說，能源政策哪有只寫到2024的？叫民進黨公布2025以後的能源政策，不可以這樣不負責任。」
而現場記者也追問柯文哲，是否覺得「民進黨的能源政策騙了大家？」對此柯文哲則態度轉趨保守，並未正面回應。