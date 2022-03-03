全台大停電　陳其邁：要求台電盡速搶修，協助市民求償

我是廣告 請繼續往下閱讀
興達電廠開關廠事故，造成各發電廠停、跳電，當時9時7分陳其邁正主持晨會，接獲消息後，立即指示成立一級應變中心，要求各單位即時回報災情狀況外，會中陳其邁也要求各單位落實災情回報，並透過市府官方網站、LINE、FB等多元管道，讓市民朋友第一時間掌握民生、醫療、交通等最新狀況。截至下午3時30分，高雄已經陸續恢復供電，台電表示已經恢復144萬戶供電，仍有41萬餘戶目前等待復電中。
停電期間，在交通方面，陸續恢復運作，另11處大型路口裝置發電機，第一時間派出682人交警與義交50人疏導指揮。停電路口請民眾行經路口慢看停，注意交通安全。此外，捷運、輕軌停駛中，公車、渡輪、Youbike、高鐵、台鐵正常營運。
所幸在學校及醫療方面，目前所屬各級學校無災情通報，各校午餐供應無虞，25家急救責任醫院急診及各家長照機構(含住宿型、日照、團屋及家托)、精神照護機構、產後護理之家正常運作，12家醫院負壓隔離病房以緊急電源供應，84家醫院除高耗能醫療儀器設備暫停外，目前運作正常。另，疫苗冷藏狀況無異常，8站社區疫苗接種，持續辦理疫苗施打。
南部部分地區在16時28分左右再度停電，台電表示，恢復運轉的發電機組上來還需要一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。