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全台大停電　陳其邁：要求台電盡速搶修，協助市民求償

▲全台大停電，高雄市長陳其邁認為台電應檢討外，將在事故結束之後，全力協助市民跟廠商辦理求償。(圖／高市府提供)
▲全台大停電，高雄市長陳其邁認為台電應檢討外，將在事故結束之後，全力協助市民跟廠商辦理求償。(圖／高市府提供)

記者郭凱杰／高雄報導

2022-03-03 16:53:10

台電興達電廠開關廠今(3)日上午9時7分發生事故，導致全台各地發生大規模停電，高雄市政府9時30分宣布緊急應變中心一級開設，市長陳其邁10時進駐指揮中心坐鎮，召開第一次緊急應變會議。陳其邁認為，台電應該要深刻檢討，目前以救災優先處理，其餘相關損失，將在事故結束之後，全力協助市民跟廠商辦理求償。

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至於，在供水部份，高屏攔河堰69KV於12:30優先恢復供電，自來水公司於復電後啟動機組，澄清湖給水場已復電完成，逐步加壓出水，目前瞬間出水量36萬噸，陸續恢復供水中；但高地及管線末端尚需經管線排氣等程序，需稍晚才全面正常供水。

興達電廠開關廠事故，造成各發電廠停、跳電，當時9時7分陳其邁正主持晨會，接獲消息後，立即指示成立一級應變中心，要求各單位即時回報災情狀況外，會中陳其邁也要求各單位落實災情回報，並透過市府官方網站、LINE、FB等多元管道，讓市民朋友第一時間掌握民生、醫療、交通等最新狀況。截至下午3時30分，高雄已經陸續恢復供電，台電表示已經恢復144萬戶供電，仍有41萬餘戶目前等待復電中。

停電期間，在交通方面，陸續恢復運作，另11處大型路口裝置發電機，第一時間派出682人交警與義交50人疏導指揮。停電路口請民眾行經路口慢看停，注意交通安全。此外，捷運、輕軌停駛中，公車、渡輪、Youbike、高鐵、台鐵正常營運。

所幸在學校及醫療方面，目前所屬各級學校無災情通報，各校午餐供應無虞，25家急救責任醫院急診及各家長照機構(含住宿型、日照、團屋及家托)、精神照護機構、產後護理之家正常運作，12家醫院負壓隔離病房以緊急電源供應，84家醫院除高耗能醫療儀器設備暫停外，目前運作正常。另，疫苗冷藏狀況無異常，8站社區疫苗接種，持續辦理疫苗施打。

南部部分地區在16時28分左右再度停電，台電表示，恢復運轉的發電機組上來還需要一些時間，又隨著太陽逐漸下山，太陽光電出力逐漸減少，需要相對減少部分饋線的用電負載，造成部分用戶停電，以維持電力系統的安全與穩定。

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