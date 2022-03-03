有感國際局勢 林佳龍：要把挺香港、烏克蘭當自己的事情
民進黨內派系正國會今（3）日舉行「時代革命」包場活動，前交通部長林佳龍在映前致詞表示，《時代革命》記錄香港人在最後時刻站出來，也許民主的花朵沒有辦法現在盛開，但已經重下種子，如同台灣民主化過程，也是經歷從戒嚴、解嚴到現在30多年的歷史；台灣人更要把這個普世價值當作自己的事情，挺香港也挺烏克蘭，挺世界上被壓迫的人民可以追求他們的民主自由與人權。
記者黃宣尹／台北報導
2022-03-03 18:13:49
今日赴西門町電影院觀賞《時代革命》，林佳龍映前致詞表示，今天包場就是要捍衛普世價值，因為台灣很幸運，可以在院線上看到《時代革命》，台灣人也從現在烏克蘭的處境，看到該國人民去捍衛自己民主自由人權真的是全民總動員，這樣的意念感動所有世人。
林佳龍強調，其實在烏克蘭之前，香港的反送中運動就讓台灣人感受很深。在這過程當中，香港人用行動、血淚寫歷史，誠如時代革命裡的一句話，「不是時代選中我們，是我們選擇改變時代」，德不孤必有鄰，這樣奮鬥的歷史也深深感動世人。
台灣從威權統治一路走來，都經歷過香港人奮鬥的歷史，只是台灣比較幸運有開出民主的花，今天可以享受這些普世價值，特別是自由跟人權。
看到香港也想起台灣的過去，更能看到現在的烏克蘭。《時代革命》記錄香港人在最後時刻站出來，也許民主的花朵沒有辦法現在盛開，但已經重下種子，如同台灣民主化過程，也是經歷從戒嚴、解嚴到現在30多年的歷史。
林佳龍說，自己過去是學運世代，現在看到很多畫面，真的深深感動，也對台灣走過這段爭取民主辛苦的歷史更有感觸。台灣人更要把這個普世價值當作自己的事情，挺香港也挺烏克蘭，挺世界上被壓迫的人民可以追求他們的民主自由與人權。