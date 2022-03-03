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有感國際局勢　林佳龍：要把挺香港、烏克蘭當自己的事情

▲林佳龍今日赴西門町觀賞《時代革命》。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.03）
▲林佳龍今日赴西門町觀賞《時代革命》。（圖／記者黃宣尹攝影，2022.03.03）

記者黃宣尹／台北報導

2022-03-03 18:13:49

民進黨內派系正國會今（3）日舉行「時代革命」包場活動，前交通部長林佳龍在映前致詞表示，《時代革命》記錄香港人在最後時刻站出來，也許民主的花朵沒有辦法現在盛開，但已經重下種子，如同台灣民主化過程，也是經歷從戒嚴、解嚴到現在30多年的歷史；台灣人更要把這個普世價值當作自己的事情，挺香港也挺烏克蘭，挺世界上被壓迫的人民可以追求他們的民主自由與人權。

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今日赴西門町電影院觀賞《時代革命》，林佳龍映前致詞表示，今天包場就是要捍衛普世價值，因為台灣很幸運，可以在院線上看到《時代革命》，台灣人也從現在烏克蘭的處境，看到該國人民去捍衛自己民主自由人權真的是全民總動員，這樣的意念感動所有世人。

林佳龍強調，其實在烏克蘭之前，香港的反送中運動就讓台灣人感受很深。在這過程當中，香港人用行動、血淚寫歷史，誠如時代革命裡的一句話，「不是時代選中我們，是我們選擇改變時代」，德不孤必有鄰，這樣奮鬥的歷史也深深感動世人。

台灣從威權統治一路走來，都經歷過香港人奮鬥的歷史，只是台灣比較幸運有開出民主的花，今天可以享受這些普世價值，特別是自由跟人權。

看到香港也想起台灣的過去，更能看到現在的烏克蘭。《時代革命》記錄香港人在最後時刻站出來，也許民主的花朵沒有辦法現在盛開，但已經重下種子，如同台灣民主化過程，也是經歷從戒嚴、解嚴到現在30多年的歷史。

林佳龍說，自己過去是學運世代，現在看到很多畫面，真的深深感動，也對台灣走過這段爭取民主辛苦的歷史更有感觸。台灣人更要把這個普世價值當作自己的事情，挺香港也挺烏克蘭，挺世界上被壓迫的人民可以追求他們的民主自由與人權。

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