為何設備故障全台停電？學者呼籲總體檢、裝設微電網

今（3）日全台大停電，行政院長蘇貞昌與經濟部長王美花都強調不是缺電，而是電廠設備故障導致，但國人好奇，先有2017年815全台大停電，去（2021）年也有513、517大停電，現在還沒到夏季用電高峰，怎麼就一個地方故障，全台都跟著停電？為此，學者表示，台電電網應該要總體檢，並加強微電網的設置。
記者許家禎/台北報導
2022-03-03 16:53:07｜2022-03-03 17:26:38
2017年815全台大停電肇因於中油操作氣閥失誤，人為疏失導致供應大潭電廠6部機組的天然燃氣供應中斷約兩分鐘，造成全台多處停電、跳電，是當時自921大地震以來最嚴重的停電意外，時任經濟部長李世光也因此下台。513大停電則是台電因超高壓變電所的匯流排設備故障，釀成全台約400萬戶，執行六輪分區輪流限電。513之後四天，517則是因興達發電廠一號機故障停機而造成全台部分用戶停電。
國立成功大學電機工程學系教授楊宏澤接受《NOWnews今日新聞》電訪時指出，這次興達電廠發生設備事故，導致南部地區電力供需失衡，進而造成北部與中部因低頻而發生停電，確實是因為保護機制啟動、為維持整個系統穩定所致，跟電力足不足無關。
但既然電力沒有不足，為何會一個南部電廠設備故障，進而演變成中北部也停電？不少人認為可能是電網風險管理或設計的問題，為此，楊宏澤坦言目前台電電網管理部分確實有很多需要加強的空間。
楊宏澤表示，像是加強微電網的設備，如此一來源頭若發生故障時，電壓調控設備可自行切離，不會因一個地方的故障進而影響到廣大區域，不過他也說微電網的建設費用非常龐大。
當然，要健全整個電網，楊宏澤強調只做微電網還不夠，因為現在台電的電網配置很複雜，應該要做總體檢，找出漏洞並補強，這樣才能避免像今天一個地方設備故障、全台停電的窘境。
楊宏澤也表示，智慧電網、微電網是未來趨勢，即便花費龐大也得慢慢布局，否則全台或地方大面積跳電停電的狀況還是會不斷發生。