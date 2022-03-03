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NBA／76人新三核心場均轟約84分　哈登：這裡感覺像家

▲James Harden(左)、Joel Embiid(右)及T.Maxey(中)。（圖／美聯社／達志影像）
▲James Harden(左)、Joel Embiid(右)及T.Maxey(中)。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-03-03 17:13:59

費城76人的新核心已經形成，在今日以123:108擊敗紐約尼克的比賽後，他們在James Harden代表球隊出戰的情況下，取得3連勝。在這幾場比賽裡，他和Joel Embiid及T.Maxey場均聯手可攻下84.7分。

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76人在Jimmy Butler離開之後，就一直缺乏一名頂級的球權處理者，這次交易雖然送走了Ben Simmons和Seth Curry等重要輪換，但卻補強了弱點、得到了Harden這一名MVP級的球員。

在今天對戰尼克的比賽中，76人上半場打完還處於落後，但在Harden砍下26分9籃板9助攻的準「大三元」數據帶領下，最終順利在後兩節完成翻盤，豪取近期4連勝。

除了Harden之外，Embiid此役砍下27分，Maxey得到25分，三人合計拿到78分，火力相當兇猛。事實上他們近3戰場均可以合拿84.7分，似乎完全沒有適應期，就已找到理想的化學效應。

賽後受訪時Harden表示，「這裡真的讓我覺到很感動，這真的太令人激動了，從一開始，我就感受到了球迷的熱情，他們給我巨大的歡呼聲，我在這裡有家的感覺，感受到愛和支持」。

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