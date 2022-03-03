通膨重中之重！永豐金估台6月升息、台股今年上看19700點

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此外，永豐金EPS從2018年的0.84元，到2021年已經成長至1.42元，成長幅度達71%；ROE也由6.72%提升至10.15%；股價淨值比由0.82倍成長至1.14倍。子公司永豐銀行近3年利息淨收益與手續費淨收益複合成長率亦達11%；永豐金證券近3年稅後淨利年複合成長率更高達118%，遠超過同業，2021年對金控的獲利貢獻度已達3成。
至於子公司永豐銀行2021年自結淨收益307.0億元，年成長9.9%；稅後淨利113.8億元，年成長16.6%，近3年淨收益與稅後淨利年複合成長率皆優於同業。永豐銀行總經理莊銘福表示，銀行存款與放款結構皆有改善，活存比54.4%，年增1.8個百分點；利息淨收益因孳息資產量增而續創新高；手續費淨收益在財富管理及放款的帶動下亦創新猷，較去年同期成長6.7%。資產品質保持穩定，第四季逾放比率0.13%，備抵呆帳覆蓋率1026.5%；資本水準強健，第四季底合併資本適足率15.78%，第一類資本適足率12.66%，普通股權益資本適足率10.99%。
永豐金證券2021年自結淨收益140.7億元，年成長38.1%，稅後淨利48.1億元，較前一年度成長67.3%，皆創歷史新高，ROE 15.55%，近3年稅後淨利年複合成長率高達118%，2021年對金控的獲利貢獻度已經達3成。永豐金證券總經理江偉源表示，相較於2020年，除了經紀手收強勁成長之外，經紀業務市占率提升0.18%、平均融資餘額成長73.9%，亦帶動穩定性收入達123.5億元，年成長38.7%。
永豐金今年也再提出未來3年4大策略，包括加速推動數位變革、衝刺海外收益及拓展海外布局、提供整合性服務及優化客戶體驗、引領綠色商機及實踐永續承諾，其中將持續積極數位獲客，以提升數位活躍客戶數及數位服務使用度為首要重點，目標將銀行、證券客戶的數位服務滲透度再提升3%，交易服務離櫃率目前為89%，則以穩定在90%以上為目標，同時，為支持數位發展，也規劃將數位科技人才占比提升到11%，以加速永豐金控數位變革的進程。
永豐金近3年海外收益繳出年複合成長率21%的亮眼成績，永豐金亦持續看好海外市場獲利潛能，將隨時關注趨勢演變，以滿足企業及高資產客戶的跨境服務需求，並將切入中國大陸和東南亞在地零售客群訂為重點業務。至於海外版圖延伸雖有受疫情影響，但永豐金持續拓展的目標不變，將聚焦中國大陸和東南亞地區，關注不限購併、參股、合資或新設的各式拓展機會。
至於近來通膨、升息議題及俄烏局勢引發全球金融市場震盪，永豐金首席經濟學家黃蔭基認為，這次物價上漲是從2008以來最接近現實的一次，而且是全面性、紮實性的上漲，「通膨是未來3-5年的重中之重」，不只有能源上漲，觀光旅遊、娛樂、交通運輸等全面性上漲，加上美中霸權之爭讓供應鏈改變，進而使物價越來越貴，所以通膨會持續升溫，「抗通膨」的課題尤為重要，不能再用1年期定存1.84%來做標準，殖利率至少要尋求4%以上。
俄烏的戰爭也會加深通膨壓力，並將延續幾季，黃蔭基說，因戰爭風險無法測量，因此且戰且走，但整體通膨在高檔的趨勢不變，而且「這次通膨可能讓全球央行升息無法避免」，基本上美國聯準會上半年會升息3碼幾乎已成定局，永豐金也預估美國今年會升息4至5碼。
至於台灣央行何時升息？他表示要看3條件，包括台灣自己的通膨、國外貨幣政策及中小企業紓困成效，即便俄烏戰爭將使升息腳步稍緩，預估台灣今年也會升息3次，並分別在6月、9月、12月各升息半碼，政策利率會升到1.5%，回到2016年3月的水準。黃蔭基認為央行越快升息越能消除物價上漲的預期心理，至於對經濟衝擊，這要從獲利基本面來看，以目前中國大陸及台灣出口表現強勁來看，升息能讓經濟更穩定，也是消除物價上漲預期心理很好的措施。
有關俄烏開戰的影響，他說市場有3個擔心，包括對金融市場衝擊、是否導致景氣衰退及會不會出現停滯性通膨，但從目前金融市場表現來看，市場認為這事應可順利落幕，這從美國那斯達克及台股表現就可看出，倒是景氣及通膨問題這部分還要觀察，但戰爭確實讓原本的通膨壓力更大。
對於今年台股展望，黃蔭基認為主要看台積電，因為製程一直領先，加上台灣基本面良好、出口暢旺，「萬八」上下震盪將是今年標配，高點上看19700點，低點則估17200點。