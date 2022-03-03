嚴藝文被海龜煞到「頭好可愛」　楊貴媚聽完一臉嬌羞

實境節目《老少女奇遇記》由楊貴媚擔任總製作人，找來超大咖閨密鍾欣凌與嚴藝文一同主持，3人這次前往小琉球一探在地海洋風情，其中嚴藝文無心的一句「龜頭好可愛」讓全場笑翻，楊貴媚也被大家拱要複製貼上這句話，她則一臉嬌羞：「我真的說不出口啦！」
記者侯家瑜/綜合報導
2022-03-03 17:43:49
楊貴媚、鍾欣凌、嚴藝文在小琉球祕密景點厚石魚澳，坐上她們手工打造的獨木舟出航，還進行小琉球王船傳統下水儀式，在獨木舟啟航前「灑糖果」，鍾欣凌表示此儀式會讓民眾來撿拾，搶到的糖果越多，表示來年捕的魚越多，好運連連，另外也執行了「擲瓶」儀式，楊貴媚透露：「主要是在以前的人出遠洋，會寫信放置在瓶子中作為瓶中信（遺書），然後把酒瓶向船頭擊破，就表示沒有遺書這件事情，祈求旅途順風平安。」
鍾欣凌自爆看到鏡頭在拍時，都會瘋狂裝忙：「就經常看到攝影機在拍啊，我就會去拿抹布去擦船，結果工作人員竟然來跟我說『這些船都擦過囉』，但我就是要裝忙所以繼續擦。」而嚴藝文也因為無心的一句話，讓全場笑到不行：「我們昨天划船的時候看到海龜起來換氣，我就下意識地說『哇龜頭好可愛』，而且我還叫好大聲，大家直接笑瘋，之後我們還拱媚姐說一次給我們聽，這是難得的機會可以逼她，希望媚姐難得拋開束縛。」楊貴媚則害羞表示自己真的說不出口。