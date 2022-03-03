神複製！貓咪學奴才耍廢變「沙發馬鈴薯」 網笑：成精了
到底誰才是主人啊！有人說毛小孩養久了，行為舉止會跟飼主越來越像，日本這隻貓咪就是最完美的示範。這天奴才窩在沙發上休息時，虎斑貓見狀也在身邊躺了下來，只是仔細一看牠的姿勢與奴才幾乎如出一轍，網友看了全都笑噴表示：「進化成人類了！」
編輯中心/綜合報導
2022-03-03 17:34:18
這隻虎斑貓叫做「銀杏（ぎんなん）」，目前還只是6個月大左右的年輕的小貓，推主某天在收容所看見牠與同伴「Yukichi（ゆきち）」後就對牠們念念不忘，回家後說服先生答應認養牠們，兩隻貓咪很快就熟悉新家，也喜歡跟奴才窩在一起。
日前推主的先生回家後，直接癱坐在沙發上休息，這時銀杏看到奴才回家便開心地跑過來，只是牠觀察了一下似乎覺得奴才的模樣很舒服，沒想到牠下一秒竟然有樣學樣地模仿他，以同樣的姿勢躺在沙發上放空耍廢，讓推主忍不住以牠的口吻表示：「我也想試試看！」
網友看了都忍不住笑說：「主子成精了」、「一起變成沙發馬鈴薯了」、「好想幫牠加上啤酒跟洋芋片」、「貓咪表情看起來很爽」、「都快搞不清楚誰才是人類了」、「有什麼樣的奴才就有什麼樣的主子」、「我回到家就是這個模樣」、「耍廢的姿勢太標準了」。（編輯：陳珮瑜）