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屏東也傳「復電再停電」！潘孟安發文提醒　網留言全訴苦

▲今（3）日上午9時7分因興達電廠開關廠事故，導致全台各地大停電。而台電最新通知，屏東縣已復電用戶晚間仍會再停電。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲今（3）日上午9時7分因興達電廠開關廠事故，導致全台各地大停電。而台電最新通知，屏東縣已復電用戶晚間仍會再停電。（圖／翻攝自潘孟安臉書）

編輯中心/綜合報導

2022-03-03 17:45:33

今（3）日上午9時7分因興達電廠開關廠事故，導致全台各地大停電，總計影響約549萬戶，截至下午3點為止，已有442萬戶恢復供電。不過隨著晚間太陽光電即將歸零，夜間用電需求增加，南部地區陸續傳出「復電再停電」的消息。屏東縣長潘孟安稍早也在臉書發文提醒，屏東縣除了H組用戶外，其餘用戶都有可能再停電，讓許多網友湧入留言哀號訴苦。

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潘孟安表示，台電屏東區處最新通知：屏東縣除H組外，其餘將逐漸卸載，「原本已復電的用戶可能還會再停電」！潘孟安提醒民眾，「請鄉親留意，縣府團隊持續掌握各地情形，也要求台電務必儘速解決問題，恢復各地用電！各地警力已再次出動指揮交通，請大家遵守現場指揮，不要搭乘電梯，安全第一！如遇緊急狀況，請馬上打110、119通報」。

▲潘孟安發文全文。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
▲潘孟安發文全文。（圖／翻攝自潘孟安臉書）
網友也紛紛在底下留言訴苦，「我們潮州從早上停到現在還沒有電」、「市區又停電，今天二次停電」、「縣長你好：因路上沒有紅綠燈造成車流量非常危險，麻煩您請派員警在路上指揮交通，感謝您」、「冰箱東西都壞掉了」、「恆春這邊從早上等到現在都還沒復電」。（編輯：倪浩軒）

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