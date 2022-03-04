NFT狂潮／一切都從「貓星人」養成計畫開始

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而近年常聽到的比特幣（BTC）、以太幣（ETH）屬於「同質化代幣」，是專屬在區塊鏈上的加密貨幣。至於NFT同樣在區塊鏈上發行，但卻是「非同質化代幣」，這些數位代幣或稱數位商品，各自擁有自己的編號，大家可以想像把實體文件、藝術品或是音樂數位化後放在區塊鏈上，想交易的話，也只能在特定的區塊鏈上。
「非同質化代幣」有幾項特徵，首先是不可替代性：不能替代、不可直接交換、不可複製，因為每個代幣（或稱數位商品）都不等值，也不能拆分像「同質化代幣」一樣，NFT一定得整數交易。再來是獨一無二：因為在區塊鏈上做紀錄，因此每個NFT都有獨一無二的識別代碼，也因為這樣的特性，讓NFT具收藏與紀念價值。
而近幾年興起區塊鏈，在區塊鏈上交易的NFT商品逐漸被大眾關注，但NFT狂潮從何時開始？一切要從2017年底的一款，在乙太鏈上的CryptoKitties（謎戀貓）「虛擬貓咪養成」遊戲開始說起，這款遊戲中，貓咪有256個基因，在基因重組下，每隻都有不同的大小、特徵與花色，總計有40億種變化可能。
玩家可以用乙太幣交易買貓、培養然後繁殖後代，且因NFT的技術，等於每隻貓咪都有出生證明「身分證」，不可被竄改，也獨一無二。由於當時乙太幣處於爆漲階段，玩家者眾多，可愛的貓咪又擄獲許多貓奴們的心，因此推出計畫大成功，NFT商品流動性高，在推出不到一周的時間，已促成超過價值190萬美元的以太幣交易，而稀有品種的數位貓咪，甚至一隻以17萬美元，約合新台幣500多萬，高價賣出。
一時之間全世界的藝術品、遊戲虛寶、紅酒履歷證明、學歷證明、音樂、公仔都搭上NFT順風車。你以為NFT影響力只在虛擬的區塊鏈上？事實上，也影響了225年以上歷史的佳士得拍賣，佳士得於2021年3月新冠肺炎大流行之際，將實體拍賣改為線上，其中一項拍賣品就是由數位藝術家Beeple推出的NFT。
Beeple將5000個創作日創作出的5000張圖片，組合拼成一個JPG圖檔的NFT這件名為《每一天：前5000天》（Everydays: The First 5000 Days）的NFT加密藝術商品正式進入拍賣藝術殿堂，起標價100美元，最後以6900萬美元，約合新台幣20億元的天價成交。
而這也讓大家了解，不僅數位藝術品顛覆傳統藝術市場思維，透過NFT，藝術家的作品更容易被全世界看到，而這樣的NFT技術或許也可應用在各個層面與產業，商業模式更有想像空間。