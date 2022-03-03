又沒電！發電追不上需求 台電：雲林以南傍晚起部分停電
（中央社記者梁珮綺、曾智怡台北3日電）興達電廠開關場事故上午全台大範圍停電，逾500萬戶受到影響，原本承諾台電今晚全面復電，不過台電下午更新資訊指出，為維持供需平衡，雲林、嘉義、台南、高雄、屏東部分地區傍晚起停電。
興達電廠開關場今天上午9時7分發生事故，造成龍崎超高壓變電所南機組跳脫，導致南部地區停電，並引發中北部地區低頻卸載，一度釀全台549萬戶停電，經台電搶修，已有442萬戶復電，仍有台南、高雄及屏東地區共約107萬戶未復電。
台電強調，水力機組已啟動發電，汽電共生、需量反應等措施也展開支援，南部各電廠巡檢完畢後已陸續啟動併聯，只是並聯到滿載發電需要時間，預估至傍晚6時尚待恢復的供電量約400萬瓩，努力在今晚全數復電。
不過，嘉義、台南、高雄、屏東地區再度傳出停電，還有網友哀嚎「怎麼反覆停電、復電」，根據了解，隨著太陽下山，光電發電量供給逐漸減少，但民眾下班回家推升用電需求，一旦機組無法及時併聯，夜尖峰恐難供電無虞。
台電指出，傍晚後的供給量追不上需求量，為維持供需平衡，嘉義以南地區部分用戶會停電。（編輯：潘羿菁）1110303