NFT狂潮／從NBA到霹靂布袋戲　其實可以更有文化意涵

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NBA Top Shot去（2021）年發售1萬多個虛擬福袋時，就有超過20萬人在線上排隊搶購，每個福袋售價99美元，每個福袋裡有6組NFT，統計下來一週內該網站就銷售了1.5億美元（約合新台幣45億美元）的虛擬商品，銷售數字驚人。其中NBA球星詹姆斯（LeBron Jame）灌籃影片，更在去（2021）年4月更以38.76萬美元價格（約新台幣1千萬元）售出。
不少人認為，球員卡升級成為數位變成NFT，只要眼光獨具，NFT轉賣價格可達幾百幾千倍，因此NFT成為投資商品之一，而令人意外的是，虛擬商品也帶動了實體傳統球員卡的價值，使原本沉寂已久的傳統球員卡市場又反轉復活了。像「籃球之神」喬丹（Michael Jordan）的新人球員卡，就曾在短短兩個星期內飆漲了247%。
NFT虛擬商品不只成為市場火爆的投資商品，也成為時尚與潮流的象徵，更是話題中心。像是知名的謎因圖「Nyan Cat」（彩虹貓）創作者，決定推行NFT加密藝術來慶祝彩虹貓的10歲生日，最後以高達300乙太幣，約56萬美元（約新台幣1500萬元）價格拍出。而其他迷因哏圖，如「柴犬圖」、「災難女孩」也都發行過NFT並售出驚人高價。
再看看國內，最為人所熟知的就是亞洲流行音樂天王周杰倫旗下潮牌PHANTACi與Ezek平台合作推出NFT Phanta Bear，限量1萬隻，一隻售價0.26以太幣（約新台幣2.8萬元），但只花了40分鐘就完售，短短7天就在全球最大的NFT交易平台OpenSea排行榜上登上全球第一名，超越長期霸主「無聊猿」（Bored Ape Yacht Club, BAYC）。
另外，歌手周興哲在之前也攜手香港攝影師夏永康，同樣在OpenSea平台上發布聯名NFT作品「CHAOS+」，最後以13.32以太幣成交，相當於2.8萬美金，（約合新台幣84萬元）。當時周興哲就表示NFT是未來音樂方向，歌手與創作人在區塊鏈建立音樂版權資料庫，可以打造公平公開的創作環境，也能帶來更多革新作品，探索藝術市場更多潛在可能性。
事實上，NFT除了成為投資商品，表現了當代話題與時尚潮流，也能更具意義與文化意涵。像是推特創辦人Jack Dorsey，把自己發出的史上第一條推特變成NFT商品，最後被區塊鏈公司Bridge Oracle執行長Sina Estavi以1630.58以太幣標下，市值約275.5萬美金，折合台幣約為7800多萬元，而Jack Dorsey隨後將等價的比特幣，捐給非洲慈善機構「GiveDirectly」。
另外，霹靂布袋戲也以「霹靂英雄戰紀之刀說異數」四位人氣角色：素還真、風采鈴、葉小釵、花信風作為《PILI Fantasy》NFT數位收藏品系列第一棒，總計發行共30552組，每組單價40美金。於台灣時間2月7日00:00在國際NFT平台VeVe Digital Collectibles開賣，結果瞬間秒殺，等於一秒創造台幣3000多萬銷售額，讓國外網友紛紛驚嘆布袋戲到底是什麼樣的藝術收藏品？
事實上，布袋戲被大眾視為是傳統藝術，一直以來都被認為只有小眾才會喜歡，但傳統布袋戲在現代已經更具藝術性與多樣化，如今化為NFT資產後，便有更多可能性與想像空間，也難怪不只藝術品、遊戲裡的虛寶、公仔，甚至是紅酒履歷或學歷等，都搭上NFT風潮，但也衍伸像是程式出現漏洞、駭客入侵或投資者被詐騙等問題。不過，即便NFT商品屢遭人質疑，但不可否認，確實替商業市場帶來全新視野。