緬甸「最帥和尚」被釋放！曾因示威被軍政府逮入獄

《四方報》報導，軍政府成立至今，許多緬甸歌手、演員、導演等演藝人員因去年參與反政變抗議，被指控觸犯緬甸刑法第505（a）條例，判處三年有期徒刑，其中最知名的是被國際媒體封為「最帥和尚」的藝人白因（Paing Takhon）。3月2日，緬甸國家行政委員會發言人表示，藝人及導演將從監獄中獲釋。
記者賴正琳/綜合報導
2022-03-03 18:16:04
目前獲釋名單上的人選有夫妻檔比提烏（Pyay Ti Oo）與因德拉（Eaindra Kyaw Zi）、盧敏（Lu Min）、白因（Paing Takhon）及溫敏丹（Win Min Than）於2021年4月相續被捕。不過演員葉泰克（Ye Taik）及歌手寶寶（PoPo）的名字並不在名單上，且軍政府並未提及此兩人的下落。
曾短暫出家修行並流出和尚照的「地表最帥和尚」白因，在2月1日緬甸政變爆發後，無懼於軍方的威脅和壓力，雖然出身於優渥的家境和活躍於演藝圈，依然支持民主、力挺示威，時常在社群平台貼出上街抗議的照片，讓上百萬的追蹤者能夠得知緬甸的消息。後來他被捕入獄，引發許多粉絲的不滿和憤怒。
一開始，緬甸軍方以2020年11月大選舞弊為由，在2021年2月1日發動政變，拘捕了翁山蘇姬以及她領導的全國民主聯盟（National League for Democracy，NLD）成員。在大選中，全國民主聯盟獲得壓倒性勝利，選舉觀察組織也表示，投票反映了緬甸人民的意願。由於政變的緣故，緬甸如今如同國際上的孤兒，雖然被大部分國家孤立，但軍政府仍持鐵腕手段，殺害與拘留行動依然持續。