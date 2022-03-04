男神來了！赤楚衛二、坂口健太郎、龜梨和也讓台妹看個夠

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赤楚衛二與坂口健太郎曾合作過，這次分別在各自的章節擔當男主角重任，兩人相當感慨也非常尊敬對方，赤楚強調，如果第一季讓觀眾覺得無聊，便無法順利交棒到第二季，坂口則笑說：「也是有可能反過來呀？第一季大受好評的話，第二季卻...」
兩人也因此成為好朋友，會約吃飯也會講電話；由於這部日劇以「房間」為主軸，兩人不約而同對「做家事」都不太拿手，但坂口喜歡洗碗盤，因為看到從髒變乾淨很療癒，赤楚則很愛曬衣服，他說：「因為可以聞到柔軟劑香香的味道很幸福。」
上個月剛過36歲生日的龜梨和也，推出改編自作家染井為人原著的新戲《正體：真面目》，故事描述他因為在某個殺害夫婦事件中被宣判死刑，並於移送過程中成功逃脫，在被通緝期間拯救陷入困境的人們。龜梨和也所飾演的「鏑木慶一」必須隱瞞死刑犯身分，在劇中以各種裝扮現身，除了加入如眼罩等自己的想法，甚至耗費5小時染金髮，他表示：「不能對人說謊，但這不是為了欺騙人而撒的謊，我以停頓間隔和眼神的演出方式來表現出這其中不愉快的感覺。」
friDay影音《擅入寄居者》於3月5日凌晨0點與日本同步更新、《正體：真面目》3月12日起，每週六晚間10點上架。