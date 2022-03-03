「光明會在敵人戰死後綻放！」 烏克蘭國花成反戰標誌
俄羅斯的入侵使烏克蘭的藍天被翻騰濃煙遮蔽，全球關注這次俄國入侵行動，除了以烏克蘭的藍黃雙色國旗作為應援標誌外，烏克蘭的國花向日葵也因含有「反戰」寓意，在全球各地聲援烏克蘭的活動中遍地開花。
國際中心楊智傑/綜合報導
2022-03-03 18:38:18
自從蒲亭下令軍事行動至今屆滿一周，然而在戰爭開打的第一天，烏克蘭當地就有一名婦女在街頭與全身武裝的俄羅斯士兵面對面「對峙」，大聲質疑俄羅斯大兵為什麼持槍站在烏克蘭的土地上，接著還無視對方身上的荷槍實彈，要俄羅斯軍人將烏克蘭國花「向日葵」種子放進他的口袋裡，「這樣當你戰死沙場以後，向日葵就會在我們烏克蘭的領土上綻放」。
將向日葵配戴在身上，代表支持烏克蘭的行動也可以在美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上看到。她在美國當地時間28日開始就配戴繡著向日葵圖案的白色口罩，1日出席拜登總統上任首場國情咨文演說時，身上穿的洋裝也繡著向日葵，更主動擁抱貴賓席上的烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）。
不僅如此，在日本、韓國、烏拉圭、摩洛哥、等世界各國角落，都有民眾自發性的透過購買向日葵來表達對烏克蘭的支持，也有花商將向日葵與其種子的收入全數捐給慈善團體，希望實際替烏克蘭人民盡一份心力。
《華盛頓郵報》指出，烏克蘭在1996年夏天宣布正式移除核武，官員們在烏克蘭南方的五一城核武基地（Pervomaysk nuclear missile base）親自種下向日葵，宣告成為無核武國家，當時華郵形容烏克蘭是「放棄成為世界第三大核武軍火庫，以象徵蘇聯的正式解體」。