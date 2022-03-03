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「光明會在敵人戰死後綻放！」　烏克蘭國花成反戰標誌

▲俄國入侵行動已滿七天，在國際聲援烏克蘭的場合當中，烏克蘭國花向日葵被當作「反戰」標誌，於全球遍地綻放。（圖／美聯社）
▲俄國入侵行動已滿七天，在國際聲援烏克蘭的場合當中，烏克蘭國花向日葵被當作「反戰」標誌，於全球遍地綻放。（圖／美聯社）

國際中心楊智傑/綜合報導

2022-03-03 18:38:18

俄羅斯的入侵使烏克蘭的藍天被翻騰濃煙遮蔽，全球關注這次俄國入侵行動，除了以烏克蘭的藍黃雙色國旗作為應援標誌外，烏克蘭的國花向日葵也因含有「反戰」寓意，在全球各地聲援烏克蘭的活動中遍地開花。

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自從蒲亭下令軍事行動至今屆滿一周，然而在戰爭開打的第一天，烏克蘭當地就有一名婦女在街頭與全身武裝的俄羅斯士兵面對面「對峙」，大聲質疑俄羅斯大兵為什麼持槍站在烏克蘭的土地上，接著還無視對方身上的荷槍實彈，要俄羅斯軍人將烏克蘭國花「向日葵」種子放進他的口袋裡，「這樣當你戰死沙場以後，向日葵就會在我們烏克蘭的領土上綻放」。

將向日葵配戴在身上，代表支持烏克蘭的行動也可以在美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上看到。她在美國當地時間28日開始就配戴繡著向日葵圖案的白色口罩，1日出席拜登總統上任首場國情咨文演說時，身上穿的洋裝也繡著向日葵，更主動擁抱貴賓席上的烏克蘭大使瑪卡羅娃（Oksana Markarova）。

▲▲烏克蘭的國花向日葵被當作「反戰」標誌，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上也配戴向日葵標誌。（圖／美聯社）
▲美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）在與拜登聯袂出席國情咨文演講時，配戴繡有向日葵圖案的口罩。（圖／美聯社）
▲▲烏克蘭的國花向日葵被當作「反戰」標誌，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上也配戴向日葵標誌。（圖／美聯社）
▲美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）在與拜登聯袂出席國情咨文演講時，配戴繡有向日葵圖案的口罩。（圖／美聯社）
不僅如此，在日本、韓國、烏拉圭、摩洛哥、等世界各國角落，都有民眾自發性的透過購買向日葵來表達對烏克蘭的支持，也有花商將向日葵與其種子的收入全數捐給慈善團體，希望實際替烏克蘭人民盡一份心力。

▲▲烏克蘭的國花向日葵被當作「反戰」標誌，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上也配戴向日葵標誌。（圖／美聯社）
▲居住在美國的烏克蘭人也上街發送向日葵與募款、示威等活動，祈求能幫助還在烏克蘭的親人們。（圖／美聯社）
▲▲烏克蘭的國花向日葵被當作「反戰」標誌，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上也配戴向日葵標誌。（圖／美聯社）
▲日本民眾在京都一處基輔捐贈的紀念碑前獻上向日葵與真誠的停戰祈願。（圖／美聯社）
▲▲烏克蘭的國花向日葵被當作「反戰」標誌，美國第一夫人吉兒．拜登（Jill Biden）身上也配戴向日葵標誌。（圖／美聯社）
▲巴拉圭孩童在俄羅斯駐巴拉圭大使館門口掛上向日葵，表達反戰訴求。（圖／美聯社）
《華盛頓郵報》指出，烏克蘭在1996年夏天宣布正式移除核武，官員們在烏克蘭南方的五一城核武基地（Pervomaysk nuclear missile base）親自種下向日葵，宣告成為無核武國家，當時華郵形容烏克蘭是「放棄成為世界第三大核武軍火庫，以象徵蘇聯的正式解體」。
 

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