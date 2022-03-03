婁峻碩秀設計天份！洩見證KID求婚被酸「你就是不敢講」
▲遠百竹北開出Polo Ralph Lauren全台第一家Create-Your-Own（CYO）客製服務概念店，嘻哈才子婁峻碩帥氣現身展現設計天份。日前對外透露見證KID求婚「東區妹仔」成功的分享，事後曾致電KID道歉是拗不過媒體追問、不是故意蹭熱，沒想到反被挖苦「你就是不敢講」。（圖／記者蕭涵云攝）
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▲遠百竹北開出Polo Ralph Lauren全台第一家Create-Your-Own（CYO）客製服務概念店，嘻哈才子婁峻碩帥氣現身展現設計天份。日前對外透露見證KID求婚「東區妹仔」成功的分享，事後曾致電KID道歉是拗不過媒體追問、不是故意蹭熱，沒想到反被挖苦「你就是不敢講」。（圖／記者蕭涵云攝）
記者蕭涵云/新竹報導
2022-03-03 20:34:16｜ 2022-03-03 21:04:41
嘻哈才子婁峻碩見證KID求婚「東區妹仔」成功，分享幸福喜悅的同時，引來大家關注他與穩交女友焦凡凡是否也「好事近了？」今（3）日婁峻碩特別前往遠百竹北出席Polo Ralph Lauren全台第一家Create-Your-Own（CYO）客製服務概念店見面會，親自體驗多元訂製服務翻完經典單品，帥氣展現設計天份。受訪時再度吐露心聲，日前「五堅情」宣布《Moon Landing月面著陸》演唱會將移師台北小巨蛋開唱時，拗不過媒體追問，透露了之前一起露營時對KID老婆的印象，對此特別致電對方道歉不是故意蹭熱，沒想到反被挖苦：「你就是不敢講！」令人莞爾。
感動KID抱得美人歸，婁峻碩透露平常KID好像給人愛玩的形象，「但求婚當天是真的很認真地闡述兩人之間的故事⋯⋯」，看似一派深情的分享，沒想到婁峻碩話鋒一轉表示「聽了覺得身體好癢喔」，但仍笑著表示很開心KID幸福。面對大家關心自己的婚姻大事，仍堅守「順其自然」的說法，表示有好消息一定會跟大家說。 ▲婁峻碩為Polo Ralph Lauren全台第一家Create-Your-Own（CYO）客製服務概念店站台，自豪「我覺得我還蠻會設計的」。（圖／Polo Ralph Lauren提供） 現場婁峻碩化身設計師，穿上親自設計的客製Polo衫，「因為我很喜歡海、也喜歡船，正面特別選擇了印製水手熊的圖案，還私心加了我的英文名字SHOU」，讓服裝更有專屬感，背面他大膽放上顯眼的Polo Ralph Lauren造型Logo布章，視覺感十足，相當有創意；並分享自己「也很喜歡應景的虎頭刺繡」，對造型頗有想法的他建議「最好是簡單素雅的單品更能搭配出個性」。 ▲婁峻碩身上穿的Polo衫，是由他親自設計客製。（圖／記者蕭涵云攝） 試探這麼有創意的婁峻碩，是否會因見證了KID的幸福時刻，而計畫也來個溫馨的求婚派對，他坦言「覺得講出來就不是驚喜了」，認真表示如果現在講了期待什麼，結果最後不是對方想像的樣子，「怕會有落空的感覺，只好先藏起來，真的發生後再跟大家分享」，算是對女方很貼心，也很會蠻會避重就輕、口風很緊（笑）。 ▲連衣服背後都如此有設計感，讓人更好奇充滿創意的婁峻碩，規劃的求婚派對會是什麼風格。（圖／記者蕭涵云攝） 直球詢問婁峻碩是否了解女友凡凡對求婚儀式的喜好，只見他緊閉雙眼苦笑著「欸～～～」了很長一聲，有點語塞，但篤定分享「其實另一半最想要的一定是 ▲婁峻碩體驗客製化設計服務。（圖／Polo Ralph Lauren提供） 她的親朋好友在場」，直言很多人可能只會邀請自己的親朋好友，顯然認為不是太好的決策；面對追問也篤定表示「不會在演唱會上求婚」。 Polo Ralph Lauren全台第一家Create-Your-Own（CYO）客製服務概念店，主打全店單品從不同版型的男女裝、經典Polo衫、襯衫、T恤，到中性棒球帽、棉質帆布包與水瓶等配件，都能提供「刺繡」、「印製」、「布章縫製」三種形式的專屬客製設計服務。 ▲過去僅快閃過的Create-Your-Own（CYO）客製服務，現在於遠百竹北可以常態體驗。（圖／記者蕭涵云攝） 現場從經典Pony Logo、Polo熊、字母、數字等34種刺繡圖樣、15種英文字型及顏色，共運用超過150種色線細緻車縫；並有多達60種Polo標誌性圖案可搭配印製；以及提供New York、國旗、常春藤徽章等的精緻布章，光Polo熊造型就有大、中、小三種尺寸可選，令人目不暇給，玩心大發。 ▲「刺繡」、「印製」、「布章縫製」三種專屬客製服務，可以自由設計，令人玩心大發。（圖／記者蕭涵云攝） 去年已在台北信義新天地A11、高雄義享天地快閃的Create-Your-Own（CYO）客製服務，受到粉絲熱愛，進而在遠百竹北正式引進全台第一家概念店，實現品牌不只是銷售衣服，「鼓勵大家創作屬於自己的特色」，傳遞優雅質感的生活美學態度，並以同步全球Global頂配的高規格提供常態服務。偷偷透露，刺繡服務比起以往，擴增了可愛的Polo熊及狗狗圖樣，仔細看竟然有捲翹眼睫毛女熊三款造型藏在其中，臘腸犬、科基、拉布拉多等萌犬，意圖使人選擇障礙發作！ ▲婁峻碩建議可以現場挑選布章，直接在客製單品上比對模擬心中的設計。（圖／記者蕭涵云攝） ▲美式風格代表的Polo Ralph Lauren，展現紐約街頭潮流文化。（圖／記者蕭涵云攝） ▲推薦「獵裝」超適合增添刺繡或布章縫製的客製設計。（圖／記者蕭涵云攝）