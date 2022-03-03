說好的不停電呢？顏寬恒嗆王美花：我們該去哪領雞排

全台大停電，中南部至今未完全恢復供電，前國民黨中二選區立委顏寬恒傍晚在臉書開直播，嗆聲誓言台灣今年不會停電、曾說要和郭董對賭的經濟部長王美花：「現在我們要去哪兒領雞排？」支持重啟核的他，批評政府隱瞞台灣供電不穩的事實，還酸說「就算全台灣都沒電，總統府也不會缺電」。
記者顏幸如/台中報導
2022-03-03 18:57:07
顏寬恒說，今天（3日）是所謂良辰吉日，上午他跑了好幾場告別式，沒多久就傳出大停電，不少喪家向服務處抱怨，指冰櫃臨時無法使用，只能各顯神通，不讓先人受連累。他上網想查停電真相，不僅第一時間未見媒體報導，台電官網也一片死當，令他懷疑「台電不揭露真相、媒體也不報導，整個呈現無政府狀態，是否還在套招？台電、政府、媒體三者結合，想掩蓋什麼事實？」
顏寬恒不滿的說，王美花口口聲聲說台電備載容量有24%，「如果這是事實，為什麼還會跳電？」他不滿高雄興達電廠出事後一整天零運轉，中火則「火力全開」接近滿載，再度「用台中人的肺來發電」。
他拿出中火官網的表格說：「每次供電出狀況就讓中火承擔，中火10部機組有3部歲修，原本維持每天6部運轉，今天卻因全台停電加開第7部。上午10點各機組運能最低66%、最高86%，到了下午5點變成最低93%，最高97%。」他問：「配電管理都是政府在控管，為什麼政府的失誤，要由中部人來承擔？」
支持重啟核四的他抱怨，台灣明明有乾淨的電卻不用，導致政府的不停電承諾不斷跳票。他強調人民、廠商的損失不是分一分雞排就可以補償，經濟部長王美花等人應該負起政治責任，「該做的事要做、該走的人要走」。