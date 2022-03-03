COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

中友百貨歡慶30週年 董事長肯定「綠色企業」成效卓越

▲中友百貨員工組成合唱團，經過三個月的練習，在聯誼茶會中現場演出，展現同仁強大向心力。（圖／中友提供）
▲中友百貨員工組成合唱團，經過三個月的練習，在聯誼茶會中現場演出，展現同仁強大向心力。（圖／中友提供）

記者金武鳯/台中報導

2022-03-03 19:20:37｜2022-03-03 19:36:13

台中中友百貨歡慶30週年，今日邀請200多家合作廠商舉辦盛大聯誼會，會中頒獎感謝服務屆滿30年同仁的奉獻，場面溫馨隆重。董事長劉福壽肯定中友百貨是環保、永續的綠色企業，30年來不斷提供創新服務給廣大消費者，不論在服務力、創新力或者公益方面，皆有卓越的成效。   

我是廣告 請繼續往下閱讀
這場「中友30週年聯誼會」邀請對象，主要是合作滿30年廠商、在中友服務滿30週年的專櫃同仁及自有同仁，以及2021年度營業額達千萬元以上之廠商，特別安排由中友百貨員工組成合唱團，經過三個月的練習，在聯誼茶會中現場演出，展現同仁強大向心力；未來由同仁合唱的新版中友之歌，將於店內每日播放。

▲劉福壽董事長頒發金幣給年資30年的同仁，感謝他們對公司的貢獻。（圖／中友提供）
▲劉福壽董事長頒獎給營業額達千萬元以上廠商，肯定他們對公司的貢獻。（圖／中友提供）
中友百貨總經理劉嘉誠表示，去年雖然受到新冠肺炎影響，中友自立自強，除了落實防疫措施，更以線上線下同步行銷手法，加上外帶策略突破，及2021年度進行賣場改裝，提供更新穎、更完整的硬體及商品給顧客，終能走過低谷。

今年迎接30週年，劉嘉誠表示，對於即將開始的週年慶懷有強大信心，中友投入近幾年來最龐大的促銷預算，相信必能創造亮眼業績。2022年的另一個重要目標，就是彰化BOT案近期將完成簽約，預計2025年開幕營運，全棟建築物使用綠能設計以及屋頂使用太陽能板，符合中友百貨一貫環保理念，屆時將為彰化市創造就業機會、活絡經濟、優化民眾休閒生活。

▲董事長劉福壽頒發金幣感謝服務屆滿30年同仁的奉獻。（圖／中友提供）
▲董事長劉福壽頒發金幣感謝22位服務屆滿30年同仁的奉獻。（圖／中友提供）
中屋事業機構董事長劉福壽，親自頒發獎座給在中友設櫃30週年合作廠商，以及服務滿30週年以上的同仁。劉福壽表示，中友百貨自許為環保、永續的綠色企業，30年來不斷提供創新服務給廣大消費者，不論在服務力、創新力或者公益方面，皆有卓越成效。

除了今年是中友百貨30週年之外，劉福壽也預告：2025年是中屋事業機構成立50週年，中屋事業機構目前分為百貨、營建、農業三大主軸，以及惜福基金會及神農基金會，積極推動生命教育、每年定時舉辦食農教育營及共識營。營建部目前積極推出新建案；農業部門成立埔里農莊，目前已在南投縣魚池鄉以及埔里鎮各有滴水農場、共好莊園以及森形埔里農莊等，分別以有機、自然、友善土地的栽培農法種植農作物。

劉福壽強調，近年來百貨與農業積極整合，推出不少體驗式活動，將中友百貨主顧客的足跡帶到農場，在大自然中體驗音樂與茶藝的美好饗宴，這些結合藝術與五感的體驗式活動，未來將會由百貨持續推出。


關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

讓球迷分心的尤物！哪位是你心中真正的「啦啦隊女神」？

繼續作答
即時
推薦閱讀