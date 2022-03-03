中友百貨歡慶30週年 董事長肯定「綠色企業」成效卓越

台中中友百貨歡慶 30 週年，今日邀請 200 多家合作廠商舉辦盛大聯誼會，會中頒獎感謝服務屆滿 30 年同仁的奉獻，場面溫馨隆重。董事長劉福壽肯定中友百貨是環保、永續的綠色企業， 30 年來不斷提供創新服務給廣大消費者，不論在服務力、創新力或者公益方面，皆有卓越的成效。

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這場「中友 30 週年聯誼會」邀請對象，主要是合作滿 30 年廠商、在中友服務滿 30 週年的專櫃同仁及自有同仁，以及 2021 年度營業額達千萬元以上之廠商，特別安排由中友百貨員工組成合唱團，經過三個月的練習，在聯誼茶會中現場演出，展現同仁強大向心力；未來由同仁合唱的新版中友之歌，將於店內每日播放。

▲劉福壽董事長頒獎給營業額達千萬元以上廠商，肯定他們對公司的貢獻。（圖／中友提供）

中友百貨總經理劉嘉誠表示，去年雖然受到新冠肺炎影響，中友自立自強，除了落實防疫措施，更以線上線下同步行銷手法，加上外帶策略突破，及 2021 年度進行賣場改裝，提供更新穎、更完整的硬體及商品給顧客，終能走過低谷。

今年迎接 30 週年，劉嘉誠表示，對於即將開始的週年慶懷有強大信心，中友投入近幾年來最龐大的促銷預算，相信必能創造亮眼業績。 2022 年的另一個重要目標，就是彰化 BOT 案近期將完成簽約，預計 2025 年開幕營運，全棟建築物使用綠能設計以及屋頂使用太陽能板，符合中友百貨一貫環保理念，屆時將為彰化市創造就業機會、活絡經濟、優化民眾休閒生活。

▲董事長劉福壽頒發金幣感謝22位服務屆滿30年同仁的奉獻。（圖／中友提供）

中屋事業機構董事長劉福壽，親自頒發獎座給在中友設櫃 30 週年合作廠商，以及服務滿 30 週年以上的同仁。劉福壽表示，中友百貨自許為環保、永續的綠色企業，3 0 年來不斷提供創新服務給廣大消費者，不論在服務力、創新力或者公益方面，皆有卓越成效。

除了今年是中友百貨 30 週年之外，劉福壽也預告： 2025 年是中屋事業機構成立 50 週年，中屋事業機構目前分為百貨、營建、農業三大主軸，以及惜福基金會及神農基金會，積極推動生命教育、每年定時舉辦食農教育營及共識營。營建部目前積極推出新建案；農業部門成立埔里農莊，目前已在南投縣魚池鄉以及埔里鎮各有滴水農場、共好莊園以及森形埔里農莊等，分別以有機、自然、友善土地的栽培農法種植農作物。