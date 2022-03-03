中友百貨歡慶30週年 董事長肯定「綠色企業」成效卓越

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中友百貨總經理劉嘉誠表示，去年雖然受到新冠肺炎影響，中友自立自強，除了落實防疫措施，更以線上線下同步行銷手法，加上外帶策略突破，及2021年度進行賣場改裝，提供更新穎、更完整的硬體及商品給顧客，終能走過低谷。
今年迎接30週年，劉嘉誠表示，對於即將開始的週年慶懷有強大信心，中友投入近幾年來最龐大的促銷預算，相信必能創造亮眼業績。2022年的另一個重要目標，就是彰化BOT案近期將完成簽約，預計2025年開幕營運，全棟建築物使用綠能設計以及屋頂使用太陽能板，符合中友百貨一貫環保理念，屆時將為彰化市創造就業機會、活絡經濟、優化民眾休閒生活。
中屋事業機構董事長劉福壽，親自頒發獎座給在中友設櫃30週年合作廠商，以及服務滿30週年以上的同仁。劉福壽表示，中友百貨自許為環保、永續的綠色企業，30年來不斷提供創新服務給廣大消費者，不論在服務力、創新力或者公益方面，皆有卓越成效。
除了今年是中友百貨30週年之外，劉福壽也預告：2025年是中屋事業機構成立50週年，中屋事業機構目前分為百貨、營建、農業三大主軸，以及惜福基金會及神農基金會，積極推動生命教育、每年定時舉辦食農教育營及共識營。營建部目前積極推出新建案；農業部門成立埔里農莊，目前已在南投縣魚池鄉以及埔里鎮各有滴水農場、共好莊園以及森形埔里農莊等，分別以有機、自然、友善土地的栽培農法種植農作物。
劉福壽強調，近年來百貨與農業積極整合，推出不少體驗式活動，將中友百貨主顧客的足跡帶到農場，在大自然中體驗音樂與茶藝的美好饗宴，這些結合藝術與五感的體驗式活動，未來將會由百貨持續推出。